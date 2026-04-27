الجامعة العربية: حماية الملكية الفكرية تدعم استدامة قطاع الرياضة



القاهرة (وام)

أكدت جامعة الدول العربية أن حماية حقوق الملكية الفكرية تمثل ضرورة لضمان استدامة قطاع الرياضة في الدول العربية وتعزيز تنافسيته، في ظل النهضة النوعية المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الواعدة ومحركاً مهماً للنمو الاقتصادي ومنصة لتعزيز الحضور العربي على الساحة الدولية.

جاء ذلك في بيان للجامعة بمناسبة الاحتفال بـ «اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يوافق 26 أبريل من كل عام تحت شعار» الملكية الفكرية والرياضة: مستعدون، جاهزون، لنبتكر.

وأوضحت أن الرياضة في الدول العربية أصبحت مجالاً خصباً للاستثمار والابتكار في ظل تطور التقنيات الرياضية وصناعة المحتوى الإعلامي وتنظيم الفعاليات الكبرى وبناء العلامات التجارية للأندية والبطولات، مؤكدة أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك حقوق البث والنشر والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية والبرمجيات باعتبارها أدوات حيوية لضمان استدامة هذا القطاع وتعزيز تنافسيته.

وأضافت أن شعار الاحتفال هذا العام يمثل فرصة لدعم المؤسسات الرياضية والتوعية بأساليب حماية ملكيتها الفكرية واتخاذ الإجراءات ضد انتهاك حقوقها، بما يسهم في حماية استثماراتها ورفع مستوى الوعي بمخاطر الغش التجاري للمنتجات الرياضية وكيفية الاستفادة من نظم تسجيل العلامات التجارية والتصاميم الصناعية في حماية منتجاتها.

وأكدت التزامها بمواصلة دعم الجهود العربية الرامية إلى بناء بيئة محفزة للإبداع والابتكار تضمن حماية الحقوق وتشجيع الاستثمار وتسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في المنطقة العربية، مع استمرار التنسيق والتعاون بين الدول العربية في هذا المجال منذ عام 2000 بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ما أسفر عن تنفيذ عدد كبير من المشاريع المشتركة.

ودعت الجامعة دول المنطقة والعالم إلى تعزيز أطر التعاون والتنسيق وتكثيف الجهود لتمكين المبدعين والرياضيين والمبتكرين، بما يسهم في تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً وابتكاراً.