اتحاد الكرة يعقد ورشة عمل قانونية لمناقشة تعديلات الأندية



دبي (الاتحاد)

عقد اتحاد كرة القدم، اليوم، ورشة عمل قانونية لمناقشة التعديلات المقترحة من الأندية والإدارة القانونية بشأن اللوائح القانونية والتعميم السنوي لأوضاع وانتقالات اللاعبين للموسم الجديد 2026-2027، بحضور مستشارين وممثلين قانونيين وإداريين من الأندية.

واستعرضت الورشة اللوائح القانونية والنظام الأساسي واللوائح المنظمة له، وهي: (لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، لائحة غرفة فض المنازعات، لائحة الاستئناف، ولائحة الانضباط)، كما تم فتح باب النقاش مع ممثلي الأندية والاستماع إلى مقترحاتهم.

كما تم مناقشة التعديلات الخاصة بالتعميم السنوي لأوضاع وانتقالات اللاعبين، فيما تم الرد على جميع استفسارات وأسئلة ممثلي الأندية خلال الورشة.

وتُعد ورشة عمل الإدارة القانونية، التي ينظمها اتحاد الكرة استعداداً للموسم الجديد، من أبرز الأولويات التي يحرص الاتحاد على عقدها، بهدف تبادل المقترحات وتعزيز التعاون المشترك بين اتحاد الكرة والأندية، بما يسهم في تطوير نشاط كرة القدم في دولة الإمارات، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية والآسيوية المختصة بهذا الشأن.