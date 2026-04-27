«مميز الليال» يتوج بذهبية الفحول في الجولة الثانية لكأس الإمارات العالمي للخيول العربية بالبحرين

خلال مراسم تكريم الفائزين (وام)
28 ابريل 2026 01:06

المنامة (وام)

أقيمت على مدار يومي السبت والأحد الماضيين الجولة الثانية من النسخة الثالثة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، بقرية البحرين الدولية لسباقات القدرة في مملكة البحرين الشقيقة، بمشاركة 106 خيول تعود لنحو 72 مالكاً، وذلك بمتابعة معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، رئيس اللجنة العليا المنظمة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيول العربية.
وشهدت الجولة منافسات قوية ومثيرة، في تأكيد جديد على أهمية البطولة في دعم الملاك والمربين حول العالم.
وتضمنت المنافسات فئات متعددة للأمهار بعمر سنة، والمهرات بعمر سنة، والأمهار بعمر سنتين وثلاث سنوات، والمهرات بعمر سنتين وثلاث سنوات، إضافة إلى منافسات الأفراس والفحول، وسط مستويات فنية متميزة عكست جودة الإنتاج وتطور برامج التربية لدى الملاك والمربين.
وتمكن الفحل «مميز الليال» العائد لمحسن علي عبدالله حسين، من حصد اللقب الذهبي للفحول، فيما حل في المركز الثاني ونال اللقب الفضي «ايه ام اس الفهد» لمربط المضاحكة، بينما ذهب اللقب البرونزي إلى «ايه كيو المرتجز» لعبدالرحمن دعيج النعار.
وفي فئة المهرات عمر سنة، توجت «بيسان المنامة» لحسين جعفر عبدالله المحيشي بالميدالية الذهبية، تلتها في المركز الثاني ونالت اللقب الفضي «أنوار الحرم» لأسامة عبدالله أحمد آل حرم، فيما ذهب اللقب البرونزي إلى «جمانة ان اس» لخالد أحمد الجهني.
وتوجت «ليالي أي آي» لصادق مهدي سعيد جاسم محمد المقابي، باللقب الذهبي لبطولة المهرات، وحلت في المركز الثاني ونالت الفضة «اتش كيه دينا» لمحمد احمد عبدالله الحايكي، فيما حلت في المركز الثالث ونالت البرونز «نورة الناصر» لعادل ناصر أحمد.
وتوشحت «دي عسلية» ​لمربط الحياة، باللقب الذهبي للأفراس، ونالت الوصافة واللقب الفضي «أي آر كيان» لكيان حسن محمد خليل عبدالوهاب رجب، فيما حلت بالمركز الثالث ونالت البرونز «فريدة الأسمر» لمحسن عبدالأميرعبدالحسين.
وأحرز «حرم الحرم» لأسامة عبدالله أحمد آل حرم، اللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، وحل في المركز الثاني ونال اللقب الفضي «طلال الخور» لفاضل عباس حسين الجمري، فيما حصل على اللقب البرونزي «عزام الحرم» وهو أيضاً لأسامة عبدالله أحمد آل حرم.
وانتزع «ريان ايه جي» لعبدالله ناصر شبيب الجبر النعيمي - مربط الجوهرة، اللقب الذهبي الأمهار، تلاه في الوصافة ونال اللقب الفضي «بندر المنامة» لسعيد جعفر عبدالله محمد المحيشي، فيما حاز على اللقب البرونزي «تي اف كي سلطان» لطلال فوزي علي أحمد كانو.
حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين كل من فهد محمد بن كردوس العامري، سفير دولة الإمارات لدى مملكة البحرين، ومحمد الحربي، مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية.
وأكد محمد الحربي، أن كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية يواصل ترسيخ مكانته كإحدى أبرز البطولات الدولية الداعمة لملاك ومربي الخيول العربية، مشيراً إلى أن استضافة مملكة البحرين الشقيقة للجولة الثانية تعكس عمق العلاقات الأخوية والتعاون المثمر بين البلدين في دعم هذا القطاع الحيوي.
وتعكس سلسلة كأس الإمارات العالمي للخيول العربية التزام دولة الإمارات بالحفاظ على إرث الخيل العربية الأصيلة، وتعزيز حضورها العالمي، بما يسهم في دعم الملاك والمربين وتطوير هذا الموروث التراثي، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً لعروض جمال الخيول العربية.

