الثلاثاء 28 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ودية طاجيكستان» تجهّز «أبيض الناشئين» لكأس آسيا

«أبيض الناشئين» خاض ثلاث تجارب ودية في معسكر تايلاند (الاتحاد)
28 ابريل 2026 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مايو الحسم.. سباق الألقاب يشتعل في كرة الإمارات
«أبيض الناشئين» يختتم معسكر بانكوك بالتعادل مع تايلاند

يستعد منتخبنا الوطني للناشئين (مواليد 2009) لخوض تجربة ودية أخيرة أمام نظيره منتخب طاجيكستان في دبي مساء الخميس المقبل، قبل التوجّه إلى المملكة العربية السعودية في اليوم التالي، للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً 2026، المقررة خلال الفترة من 5 إلى 22 مايو، بمشاركة 16 منتخباً، والمؤهلة بدورها إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً 2026 في قطر.
وواصل «أبيض الناشئين» برنامج إعداده الداخلي عقب عودته إلى الدولة يوم الأحد، بعد ختام معسكره الخارجي الناجح في العاصمة التايلاندية بانكوك، الذي أُقيم خلال الفترة من 11 إلى 25 أبريل الجاري، بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم.
وخاض المنتخب ثلاث مباريات ودية خلال المعسكر، حقق خلالها فوزاً على الهند 5-1، وخسر أمامها 0-1، قبل أن يتعادل مع منتخب تايلاند 1-1، في تجارب منحت الجهاز الفني مؤشرات مهمة قبل الاستحقاق القاري. وتُعد مواجهة طاجيكستان الودية المحطة الأخيرة في برنامج الإعداد، أمام منتخب يستعد بدوره لخوض النهائيات الآسيوية.
ووصف ماجد سالم المعسكر الإعدادي في تايلاند بـ«الناجح»، مؤكداً: «فضّلنا إقامة المعسكر في شرق القارة بدلاً من أوروبا، من أجل مواجهة منتخبات تستعد للنهائيات، خاصة أن مجموعتنا تضم كوريا الجنوبية، واليمن، وفيتنام».
وأضاف: «التجارب الثلاث كانت مفيدة للغاية، سواء أمام منتخب الهند المتطور أو تايلاند صاحب الأداء القوي، وحرصنا خلالها على منح الفرصة لجميع اللاعبين».
وأشار سالم إلى استمرار التحضيرات عبر التدريبات الداخلية قبل السفر إلى السعودية، لافتاً إلى أن الجهاز الفني بدأ الإعداد مبكراً من خلال مشاركة منتخب 2009 في بطولة كأس الخليج للناشئين تحت 17 عاماً 2025، والتي حلّ فيها وصيفاً خلف المنتخب السعودي، رغم أن بقية المنتخبات شاركت بأعمار أكبر (مواليد 2008).
ومثّلت تلك المشاركة الظهور الرسمي الأول لهذا الجيل، وأسهمت في منحه احتكاكاً تنافسياً مهماً، حيث قدّم المنتخب مستويات واعدة، جمع خلالها 6 نقاط في الدور الأول بفوزين على عُمان 1-0 واليمن 2-1، قبل الخسارة أمام قطر 0-2، ثم تجاوز العراق في نصف النهائي بهدف عبدالرحمن العواني، ليكتفي بالوصافة عقب خسارته النهائي أمام السعودية.
ويخوض «أبيض الناشئين» النهائيات القارية ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب كوريا الجنوبية (بطلة اللقب مرتين)، واليمن، وفيتنام.  فيما تضم المجموعة الأولى السعودية (المضيف)، طاجيكستان، تايلاند، وميانمار، وتضم الثانية اليابان، إندونيسيا، الصين، وقطر، بينما تضم الرابعة أوزبكستان (حامل اللقب)، أستراليا، الهند، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في البطولة إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً 2026 في قطر.

أبيض الناشئين
منتخب الناشئين
معسكر تايلاند
تايلاند
كأس آسيا
كأس آسيا للناشئين
منتخب طاجيكستان
آخر الأخبار
سفينة حربية أميركية توقف سفينة ترفع العلم الإيراني تحاول الإبحار إلى ميناء في إيران (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: انقسام القيادة الإيرانية أكبر عقبة أمام التوصل إلى اتفاق
28 ابريل 2026
عمال فلسطينيون يكسرون الخرسانة أثناء عملهم على الأنقاض في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
فلسطينيون يستخدمون أنقاض غزة لإصلاح الشوارع
28 ابريل 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عون لـ«حزب الله»: من يجر لبنان إلى الحرب «خائن»
28 ابريل 2026
رجال الإنقاذ في موقع تعرض لغارة جوية روسية على أوديسا (رويترز)
الأخبار العالمية
ألمانيا تلمح إلى إمكانية تنازل أوكرانيا عن أراض
28 ابريل 2026
مهاجرون يحاولون عبور القنال الإنجليزي
الأخبار العالمية
إنقاذ 119 مهاجراً بـ«المانش»
28 ابريل 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©