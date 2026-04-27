«ودية طاجيكستان» تجهّز «أبيض الناشئين» لكأس آسيا

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد منتخبنا الوطني للناشئين (مواليد 2009) لخوض تجربة ودية أخيرة أمام نظيره منتخب طاجيكستان في دبي مساء الخميس المقبل، قبل التوجّه إلى المملكة العربية السعودية في اليوم التالي، للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً 2026، المقررة خلال الفترة من 5 إلى 22 مايو، بمشاركة 16 منتخباً، والمؤهلة بدورها إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً 2026 في قطر.

وواصل «أبيض الناشئين» برنامج إعداده الداخلي عقب عودته إلى الدولة يوم الأحد، بعد ختام معسكره الخارجي الناجح في العاصمة التايلاندية بانكوك، الذي أُقيم خلال الفترة من 11 إلى 25 أبريل الجاري، بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم.

وخاض المنتخب ثلاث مباريات ودية خلال المعسكر، حقق خلالها فوزاً على الهند 5-1، وخسر أمامها 0-1، قبل أن يتعادل مع منتخب تايلاند 1-1، في تجارب منحت الجهاز الفني مؤشرات مهمة قبل الاستحقاق القاري. وتُعد مواجهة طاجيكستان الودية المحطة الأخيرة في برنامج الإعداد، أمام منتخب يستعد بدوره لخوض النهائيات الآسيوية.

ووصف ماجد سالم المعسكر الإعدادي في تايلاند بـ«الناجح»، مؤكداً: «فضّلنا إقامة المعسكر في شرق القارة بدلاً من أوروبا، من أجل مواجهة منتخبات تستعد للنهائيات، خاصة أن مجموعتنا تضم كوريا الجنوبية، واليمن، وفيتنام».

وأضاف: «التجارب الثلاث كانت مفيدة للغاية، سواء أمام منتخب الهند المتطور أو تايلاند صاحب الأداء القوي، وحرصنا خلالها على منح الفرصة لجميع اللاعبين».

وأشار سالم إلى استمرار التحضيرات عبر التدريبات الداخلية قبل السفر إلى السعودية، لافتاً إلى أن الجهاز الفني بدأ الإعداد مبكراً من خلال مشاركة منتخب 2009 في بطولة كأس الخليج للناشئين تحت 17 عاماً 2025، والتي حلّ فيها وصيفاً خلف المنتخب السعودي، رغم أن بقية المنتخبات شاركت بأعمار أكبر (مواليد 2008).

ومثّلت تلك المشاركة الظهور الرسمي الأول لهذا الجيل، وأسهمت في منحه احتكاكاً تنافسياً مهماً، حيث قدّم المنتخب مستويات واعدة، جمع خلالها 6 نقاط في الدور الأول بفوزين على عُمان 1-0 واليمن 2-1، قبل الخسارة أمام قطر 0-2، ثم تجاوز العراق في نصف النهائي بهدف عبدالرحمن العواني، ليكتفي بالوصافة عقب خسارته النهائي أمام السعودية.

ويخوض «أبيض الناشئين» النهائيات القارية ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب كوريا الجنوبية (بطلة اللقب مرتين)، واليمن، وفيتنام. فيما تضم المجموعة الأولى السعودية (المضيف)، طاجيكستان، تايلاند، وميانمار، وتضم الثانية اليابان، إندونيسيا، الصين، وقطر، بينما تضم الرابعة أوزبكستان (حامل اللقب)، أستراليا، الهند، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في البطولة إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً 2026 في قطر.