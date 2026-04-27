الثلاثاء 28 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
بيراميدز يطيح الأهلي ويشدد الخناق على الزمالك في الدوري المصري

28 ابريل 2026 00:01

 

القاهرة (أ ف ب)
اطاح بيراميدز بضيفه الأهلي وهزمه 3-0 في الجولة الرابعة من مرحلة تحديد البطل لمسابقة الدوري المصري الممتاز وأبعد حامل اللقب عن سباق المنافسة، وشدد الخناق على المتصدر الزمالك الذي تعثر بتعادله سلبا مع إنبي.
على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، سجل الكونغولي فيستون ماييلي (70 و77) وكريم حافظ (90+4 من ركلة جزاء) ثلاثية بيراميدز الذي رفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني متأخرا بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر (50).
وأهدر الزمالك كامل النقاط للمرة الأولى في مرحلة تحديد البطل بعدما حقق فوزين على المصري وبيراميدز.
في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث وابتعد عن سباق اللقب، قبل 3 مباريات من النهاية.
ويلتقي الزمالك مع الأهلي في مباراة القمة على استاد القاهرة الدولي الجمعة، فيما يصطدم بيراميدز مع انبي في التوقيت نفسه على ستاد الدفاع الجوي. 

أخبار ذات صلة
الزمالك يستهدف التتويج.. وقمة بين بيراميدز والأهلي في الدوري المصري
اتحاد الكرة المصري يخفض عقوبة إيقاف الشناوي
بيراميدز
الأهلي المصري
الدوري المصري
الزمالك
إنبي
سفينة حربية أميركية توقف سفينة ترفع العلم الإيراني تحاول الإبحار إلى ميناء في إيران
واشنطن: انقسام القيادة الإيرانية أكبر عقبة أمام التوصل إلى اتفاق
فلسطينيون يستخدمون أنقاض غزة لإصلاح الشوارع
عون لـ«حزب الله»: من يجر لبنان إلى الحرب «خائن»
ألمانيا تلمح إلى إمكانية تنازل أوكرانيا عن أراض
إنقاذ 119 مهاجراً بـ«المانش»
