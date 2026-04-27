بيراميدز يطيح الأهلي ويشدد الخناق على الزمالك في الدوري المصري

القاهرة (أ ف ب)

اطاح بيراميدز بضيفه الأهلي وهزمه 3-0 في الجولة الرابعة من مرحلة تحديد البطل لمسابقة الدوري المصري الممتاز وأبعد حامل اللقب عن سباق المنافسة، وشدد الخناق على المتصدر الزمالك الذي تعثر بتعادله سلبا مع إنبي.

على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، سجل الكونغولي فيستون ماييلي (70 و77) وكريم حافظ (90+4 من ركلة جزاء) ثلاثية بيراميدز الذي رفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني متأخرا بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر (50).

وأهدر الزمالك كامل النقاط للمرة الأولى في مرحلة تحديد البطل بعدما حقق فوزين على المصري وبيراميدز.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث وابتعد عن سباق اللقب، قبل 3 مباريات من النهاية.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في مباراة القمة على استاد القاهرة الدولي الجمعة، فيما يصطدم بيراميدز مع انبي في التوقيت نفسه على ستاد الدفاع الجوي.