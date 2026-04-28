«يونايتد» يغازل «الأبطال» و«معركة الأحد» تحسم الصراع

مانشستر (رويترز)

سجل كاسيميرو وبنجامين سيسكو ثنائي مانشستر يونايتد هدفين في الشوط الأول, ليحقق فريقهما الفوز بنتيجة 2-1 على ضيفه برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مساء أمس، مما وضع يونايتد على أعتاب التأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2023-2024.

ورفع يونايتد، صاحب المركز الثالث، رصيده إلى 61 نقطة، متقدماً بفارق 11 نقطة عن برايتون آند هوف ألبيون ⁠صاحب المركز السادس، مع تبقي أربع مباريات على نهاية الموسم.

ومع اقتراب حلم المشاركة ​في البطولات الأوروبية من التحقيق، تقدم مانشستر يونايتد مبكراً، حيث اقتنص ماجواير ضربة رأس ‌أخرى من ركلة ركنية وأرسل الكرة لتمر أمام المرمى وتصل لكاسيميرو، الذي تسلل خلف دفاع برنتفورد، ليضعها في الشباك بضربة رأس من زاوية ضيقة.

وتمكن مانشستر يونايتد من مضاعفة تقدمه، حيث قاد برونو فرنانديز هجمة مرتدة بثلاثة لاعبين مقابل اثنين من المنافس، ومرر صانع اللعب ‌البرتغالي الكرة إلى سيسكو الذي تجاوز ناثان ​كولينز وسددها بقوة في الشباك.

ومع سعي مانشستر يونايتد للدفاع عن تقدمه، كان الشوط الثاني متكافئاً حتى ضمن ماتياس ينسن نهاية مثيرة للأعصاب للفريق المضيف بهدف مفاجئ في الدقيقة 87 لبرنتفورد، الذي لم يتمكن من تسجيل ​هدف التعادل حيث صمد يونايتد ليحقق ‌الفوز.

وبهذا ⁠الفوز، أصبح مانشستر ‌يونايتد متأخراً بفارق 12 نقطة عن أرسنال وتسع ‌نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني. ويحتل ليفربول المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط خلف فريق المدرب مايكل كاريك، قبل ⁠أن يلتقي الفريقان في أولد ترافورد يوم الأحد المقبل.

ويحتل برنتفورد المركز التاسع ​برصيد 48 نقطة من بين عدة أندية لا تزال لديها فرصة للتأهل إلى الدوري الأوروبي.

وقال سيسكو صاحب الهدف الثاني عن فريقه الذي يقترب من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا "علينا أن نضغط حتى اللحظة الأخيرة. من المهم أن نحافظ على الطاقة التي أظهرناها اليوم، ونحن نؤمن بأن بوسعنا القيام بذلك.

"كانت المباراة ​صعبة، لأننا كنا نعلم أننا نواجه فريقاً قوياً، لكننا تمكنا من الحفاظ ​على النتيجة حتى النهاية واستحققنا الفوز".