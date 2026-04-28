«جائزة بيتشيشي».. مبابي في خطر!

معتز الشامي (أبوظبي)

بدا كيليان مبابي على وشك الاحتفاظ بجائزة بيتشيشي (هداف الدوري الإسباني) التي فاز بها في موسمه الأول، إلا أن وضعه أصبح معقّداً للغاية، حيث سيضطر الآن إلى التنافس مع فيدات موريكي، قبل 5 جولات من نهاية المسابقة سيتنافس فيها كلاهما على الجائزة.

ويتصدر مبابي قائمة الهدافين برصيد 24 هدفاً، ويأتي في المركز الثاني موريكي، مهاجم مايوركا، برصيد 21 هدفاً، حيث وسّع الثنائي الفارق مع أنتي بوديمير، مهاجم أوساسونا، ولامين يامال، جناح برشلونة، أقرب منافسيهم برصيد 16 هدفاً لكل منهما.

ويتقدم مبابي بـ3 أهداف، ولم يتبقَ سوى 5 مباريات، لذا عليه الحفاظ على تقدمه، حيث لا يملك ريال مدريد الكثير ليخسره، وقد يلعب من أجل اللاعب الفرنسي، الذي يطمح في الفوز بجائزة «بيتشيشي»، التي لم تكن الهدف الأساسي في بداية الموسم، لكنها قد تعطي دفعة معنوية بسيطة في غرفة الملابس.

لكن بما أن هذا العام يشهد بطولة كأس العالم، ومع إصابة مبابي، فقد يعني ذلك أنه لن يخاطر باللعب في المباريات القادمة، إذا شعر بأي ألم بدني، وبالتالي، قد يغيب عن بعض المباريات، ما سيمنعه من إضافة المزيد من الأهداف إلى رصيده.

وفي المقابل، يعيش موريكي وضعاً مختلفاً تماماً، حيث لا يوجد ما يتردد فيه في المراحل الأخيرة من الموسم، إذ يكافح مايوركا لتجنُّب الهبوط، ويُعد المهاجم عنصراً أساسياً في الفريق، حيث تساعد أهدافه الفريق على حصد العديد من النقاط والابتعاد عن منطقة الهبوط.

وتشير كل الدلائل إلى أن موريكي سيسجل المزيد من الأهداف في المباريات الخمس المتبقية. لكن يبقى السؤال الأهم، هل سيتمكن من معادلة رصيد مبابي؟ خاصة إذا لم يضف الفرنسي المزيد إلى رصيده نظراً لانشغاله بكأس العالم.

وكانت بداية الموسم مذهلة بالنسبة لمبابي، حيث سجّل في جميع مباريات فريقه على أرضه، لدرجة كان ينافس فيها مهاجم بايرن ميونيخ، هاري كين (33 هدفاً)، على جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، إلا أن ذلك يبدو الآن مستبعداً للغاية. وعليه أن يكون حذراً كي لا يضيع جائزة بيتشيشي، بعدما أبعدته الإصابة عن الملاعب لعدة مباريات، ما منعه من المساهمة في رصيد الفريق. منذ عودته، لم يكن في أفضل حالاته، حيث يبدو أنه يفتقر إلى لياقة المباريات.