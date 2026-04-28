القيمة السوقية في «البوندسليجا».. أوليس في المقدمة وزيادة قياسية لديوماندي

معتز الشامي (أبوظبي)

خضع 175 لاعباً في الدوري الألماني (البوندسليجا)، لتحديثات في قيمتهم السوقية، وفق موقع «ترانسفير ماركت».

وشهد الدوري الألماني تغييراً في القمة، حيث أصبح مايكل أوليس، أغلى لاعب في ألمانيا، بعد ارتفاع القيمة السوقية لجناح بايرن ميونيخ بمقدار 10 ملايين يورو لتصل إلى 140 مليون يورو.

وسجّل أوليس 19 هدفاً وصنع 29 هدفاً في 46 مباراة مع بايرن ميونيخ هذا الموسم في جميع المسابقات. ومن بين لاعبي الجناح الأيمن، لا يتفوق على أوليس في القيمة حالياً سوى لامين يامال (200 مليون يورو).

بينما يواصل أوليس صعوده في الترتيب، يعاني زميله وصديقه، جمال موسيالا، من انخفاض قيمته السوقية للمرة الثانية على التوالي. فبعد انخفاضها بمقدار 10 ملايين يورو من 140 مليون يورو إلى 130 مليون يورو في ديسمبر، انخفضت قيمة موسيالا بمقدار 10 ملايين يورو أخرى هذه المرة لتصل إلى 120 مليون يورو، حيث لا يزال يسعى لاستعادة مستواه بالكامل بعد إصابته الخطيرة في كأس العالم للأندية.

ومن بين اللاعبين الذين انخفضت قيمتهم السوقية في بايرن ميونيخ، نيكولاس جاكسون (-5 ملايين يورو إلى 40 مليون يورو) وألفونسو ديفيز (-5 ملايين يورو إلى 45 مليون يورو). في حالة جاكسون، بات من الواضح الآن، بعد إعارته من تشيلسي، أن بايرن ميونيخ سيُعيده بالتأكيد إلى ناديه اللندني. أما بالنسبة لديفيز، الظهير الأيسر للمنتخب الكندي، فلا يزال، مثل موسيالا، يكافح لاستعادة مستواه بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

وارتفعت قيمة ألكسندر بافلوفيتش السوقية بمقدار 10 ملايين يورو، من 65 مليون يورو إلى 75 مليون يورو. ومن بين لاعبي بايرن الآخرين الذين شهدوا ارتفاعاً في القيمة السوقية، جوسيب ستانيشيتش (+3 ملايين يورو إلى 35 مليون يورو) وحارس المرمى جوناس أوربيج (+3 ملايين يورو إلى 15 مليون يورو).

وفي باير ليفركوزن، تجاوزت قيمة موهبتين حاجز الأربعين مليون يورو، حيث ارتفعت القيمة السوقية لإبراهيم مازا بمقدار 15 مليون يورو، من 25 مليون إلى 40 مليون، بينما قفزت قيمة كريستيان كوفان من 22 مليون إلى 18 مليون.

وفي غضون ذلك، شهد بروسيا دورتموند أخباراً سارة وأخرى سيئة. فقد ارتفعت قيمة لاعب الوسط فيليكس نميشا بمقدار 5 ملايين يورو لتصل إلى 50 مليون يورو، وكذلك قيمة المهاجم مكسيمليان بيير بمقدار 10 ملايين يورو لتصل إلى 40 مليون يورو. ثم هناك كريم أديمي، الذي انخفضت قيمته السوقية بمقدار 10 ملايين يورو لتصل إلى 50 مليون يورو.

ويُعد يان ديوماندي، 19 عاماً، نجم لايبزيج، اللاعب صاحب أكبر زيادة في قيمته السوقية الإجمالية (+30 مليون يورو إلى 75 مليون يورو). حيث سجل 13 هدفاً وقدّم 9 تمريرات حاسمة في 33 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وهي أرقام رائعة بالنسبة للاعب في سن المراهقة، ويُعد لوكا فوسكوفيتش، مدافع هامبورج، 19 عاماً، والمعار من توتنهام، موهبة فذة أخرى، حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 50% من 40 مليون يورو إلى 60 مليون يورو.

كما يُعد نواكاي بانكس، 19 عاماً، مدافعاً شاباً آخر يستحق المتابعة، ويحق لمدافع نادي أوجسبورج تمثيل كل من الولايات المتحدة وألمانيا، لكنه يميل حالياً إلى تمثيل المنتخب الألماني لكرة القدم. وارتفعت قيمة بانكس السوقية بنسبة 46.7%، من 15 مليون يورو إلى 22 مليون يورو. وهذا يجعله ثاني أغلى مدافع مركزي مؤهل لتمثيل الولايات المتحدة، وسادس أغلى مدافع مركزي ألماني.