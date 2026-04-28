بيدرو بافلوف.. مدافع هداف في خورفكان

فيصل النقبي (خورفكان)

قدّم المدافع الأرجنتيني بيدرو بافلوف، لاعب نادي خورفكان، نفسه واحداً من العناصر المؤثّرة في صفوف الفريق خلال الموسم الحالي، بعدما جمع بين أدواره الدفاعية الأساسية ومساهماته الهجومية اللافتة، ليمنح «النسور» إضافة مهمة في عدد من المباريات الصعبة بدوري أدنوك للمحترفين.

وخاض بافلوف، البالغ من العمر 25 عاماً، 19 مباراة من أصل 22 لعبها خورفكان هذا الموسم، ما يعكس حضوره المستمر وثقة الجهاز الفني في قدراته، خصوصاً في الخط الخلفي، مع قدرته على التقدم والمساندة في الكرات الثابتة والهجمات المنظمة.

ونجح المدافع الأرجنتيني في تسجيل 3 أهداف مهمة جاءت في شباك عجمان وبني ياس والوصل، كما صنع 3 أهداف أخرى، بواقع هدفين أمام عجمان، وهدف أمام بني ياس، ليؤكد قيمته كلاعب لا يكتفي بالدور الدفاعي، بل يسهم أيضاً في صناعة الفارق الهجومي عندما يحتاج الفريق إلى حلول إضافية.

وأكد بيدرو بافلوف أن خورفكان يملك القدرة على إنهاء الموسم بصورة إيجابية، وقال: «أُطمئن جمهور خورفكان بأن الفريق يعمل بجدية كبيرة، وكل اللاعبين يدركون أهمية المرحلة الحالية. سنقاتل في كل مباراة من أجل حصد النقاط والبقاء في دوري المحترفين، ونتمنى أن يكون جمهورنا الداعم الأول لنا حتى النهاية، فوجوده يمنحنا ثقة وقوة أكبر داخل الملعب».