أتلتيكو يجدد دوافع «الأبطال» رغم الصدام مع أرسنال

مدريد (أ ف ب)

لطالما ذاق أتلتيكو مدريد ومدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني مرارة خيبة الأمل، حتى خلال الحقبة الذهبية للنادي الإسباني.

يواجه أتلتيكو ضيفه أرسنال الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ساعياً للثأر بعد هزيمته القاسية بركلات الترجيح 3-4 أمام ريال سوسييداد بعد تعادلهما 2-2 في نهائي كأس الملك قبل قرابة الأسبوع.

سافر عشرات الآلاف من مشجعي أتلتيكو إلى إشبيلية حيث أقيم نهائي الكأس ليعودوا خاليي الوفاض، تماماً كما حدث في نهائيي دوري أبطال أوروبا عامي 2014 و2016 أمام غريمهم العاصمي ريال مدريد.

ولم يسبق لأتلتيكو الفوز بالمسابقة الأوروبية الأهم، علماً بأنه كان قد خسر أيضاً نهائي عام 1974.

وبإمكان نادي العاصمة الإسبانية هذا الأسبوع أن يخطو خطوة أولى نحو نهائي رابع بمواجهة فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، على وقع احتفاله بالذكرى الـ123 لتأسيسه.

في أول مباراة له على أرضه بعد خيبة نهائي كأس الملك، أمام أتلتيك بلباو السبت، استقبل مشجعو أتلتيكو الفريق ببرودة.

«الجماهير لا تحتاج إلى رسائل (مني)، ما يحتاجون إليه هو الفوز» قال سيميوني، المدرب الأكثر تتويجاً في تاريخ أتلتيكو مدريد، في نهائي إشبيلية.

وبعد الفوز على بلباو 3-2، وهو الانتصار الثاني فقط لأتلتيكو في مبارياته التسع الأخيرة في جميع المسابقات، تحسّنت الأجواء.

قال الأرجنتيني خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو: «علينا أن نتجاوز هذه الصدمة ونبذل قصارى جهدنا للوصول إلى النهائي».

وستتيح مباراة أرسنال فرصة للتعويض الفوري، وبحلول الأربعاء، ستكون الأجواء حماسية للغاية، كما كانت في مباراة الإقصاء من ربع النهائي أمام برشلونة رغم خسارته على أرضه 1-2 إياباً، مستفيداً من فوزه 2-0 ذهاباً.

ورغم أن أتلتيكو لم يعد يلعب في معقله السابق فيسنتي كالديرون، إلا أن ملعب ميتروبوليتانو لا يقل حماسة، بل يعتبر أكثر صخباً، مع زيادة سعته.

ومن الواضح أن الملعب الجديد الذي افتُتح عام 2017، لا يملك تاريخاً عريقاً كسابقه، حيث سيحتاج للوقت ولمباريات وأداء من أعلى المستويات في أمسيات جنونية لبناء هذا التاريخ.

كتبت صحيفة «آس» المدريدية «تهانينا لأتلتيكو، إذا فزتم على أرسنال، فسيكون الاحتفال (بالذكرى) مثالياً».

وتُعد جماهير «روخيبلانكوس» من الأكثر حماسة في إسبانيا، وقد دعاها سيميوني لمنح فريقه الأفضلية أمام متصدر الدوري الإنجليزي.

وأوضح المدرب البالغ 55 عاماً «لقد عانى أتلتيكو للوصول إلى نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أوروبا».

وتابع «لقد حققنا هذا النجاح بفضل العمل الجاد ودعم جماهيرنا. نحن بحاجة إليهم الآن أكثر من أي وقت مضى».

عندما تكون الظروف مواتية، أثبت أتلتيكو على ملعب ميتروبوليتانو قدرته على سحق أي فريق. لقد اكتسح برشلونة برباعية في ذهاب نصف نهائي كأس الملك، وحقق على ملعبه فوزاً كبيراً على جاره اللدود ريال 5-2 في ديربي العاصمة في وقت سابق من هذا الموسم.

كان من المفترض أن تُنهي هذه المباريات، إلى جانب العديد من المباريات الأخرى، الأسطورة القائلة بأن فريق سيميوني يلعب بنفس أسلوب اللعب الدفاعي الكئيب، الذي كان أساس نجاحه في النصف الأول من فترة حكمه التي امتدت 14 عاماً.

لكن ما لا يقبل المساومة، الآن وفي الماضي ودائماً بالنسبة لسيميوني، هو حماس فريقه، وجديته في العمل، وروحه التنافسية، وقدرته على تحمل الصعاب عند الضرورة أمام فرق أقوى.

أردف سيميوني «لقد وصلنا إلى هذه المرحلة بفضل أسلوبنا التنافسي، ولم يوقفنا شيء حتى الآن».

شعار الفريق هو «الشجاعة والقلب»، وحتى في الهجوم، يسعى أتلتيكو إلى إلحاق الضرر بالمنافس بفضل قوته وسرعته.

يعتمد الفريق على كل من جوليانو سيميوني، نجل المدرب، وماركوس يورنتي، والنرويجي ألكسندر سورلوث الذي يعد مهاجماً ديناميكياً وقوياً، بينما يبذل النجم الفرنسي أنطوان جريزمان قصارى جهده.

مازح سيميوني، مهاجمه جريزمان البالغ 35 عاماً وهو يجلس إلى جانبه في مؤتمر صحفي عقد أخيراً: «إذا لم تركض، فستستبدل غداً».

أكد المهاجم ألفاريز الذي سدد كرتين في العارضة خلال الهزيمة أمام أرسنال 0-4 في دور المجموعة الموحدة في أكتوبر، أنه جاهز بنسبة 100 في المئة، لكن الفريق سيفتقد لاعب الوسط النشيط المصاب بابلو باريوس.

قال يورنتي «لقد تطور الفريقان كثيراً منذ ذلك الحين».

وقد يكون الفوز على أتلتيك بلباو صعباً، لكنه كان دفعة معنوية يحتاج إليها الفريق لخوض مباراة أرسنال بثقة وإيمان.

قال جريزمان، الهداف التاريخي لأتلتيكو والذي سيغادر النادي الصيف الماضي لينضم إلى أورلاندو سيتي في الدوري الأميركي «من الجيد الفوز مجدداً بعد سلسلة من الهزائم».

وأضاف «ستكون مباراة مهمة للغاية (ضد أرسنال)، علينا أن نكون هادئين ومسترخين، مدركين قدرتنا على الفوز...».

وتابع «أستمتع بالمباريات الأخيرة هنا. آمل أن أقدم شيئاً مميزاً للجماهير».

وكما لاحظ سيميوني، فبالرغم من كل الجهد والمثابرة التي بذلها فريقه، فإن الهدية التي يجب أن يقدموها هي التتويج بالألقاب.