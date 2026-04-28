الثلاثاء 28 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

17 مباراة مع الوصل والشارقة بالمحترفين.. «سالدانيا» صفر كبير!

28 ابريل 2026 11:57

علي معالي (أبوظبي)
أصبح المهاجم البرازيلي ماتيوس سالدانيا اللغز المحير في ملاعبنا، وتحديداً في دوري أدنوك للمحترفين، حيث شارك في 17 مباراة ما بين الوصل والشارقة، ومع ذلك لم يسجل أي هدف، على الرغم من أنه سجل في موسمه الماضي بالدوري المجري مع فريق فيرينتسفاروشي 14 هدفاً، وسجل 21 هدفاً مع فريق بارتيزان الصربي في موسم 2023-2024، ومنذ انتقاله لملاعبنا توقف هذه الماكينة من الأهداف.
انتقل سالدانيا رسمياً إلى الوصل في 25 يوليو 2025 بعقد يمتد لمدة 3 مواسم، وشارك مع فهود زعبيل في دوري أدنوك في 10 مباريات، ثم انتقل للشارقة على سبيل الإعارة في الانتقالات الشتوية ولعب 7 مباريات ليصل إجمالي مبارياته بدوري أدنوك إلى 17 مباراة وبرصيد (صفر) من الأهداف.
انطلق مع الوصل منذ الجولة الأولى، باللعب أمام بني ياس، وكانت آخر مباراة له مع فهود زعبيل في الجولة الـ12 أمام كلباء، وأول مباراة له مع الشارقة كانت في الجولة الـ15 أمام شباب الأهلي، وانتهت بهزيمة الشارقة 4-1.
لم يضع سالدانيا بصمته حتى الآن، ونحن على بُعد 3 جولات من نهاية الموسم، وربما تكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ هجوم الشارقة بالمحترفين، التي يغيب خلالها المهاجم الرئيسي للفريق عن زيارة شباك المنافسين.
وجاء انتقال سالدانيا إلى صفوف الشارقة بمثابة الأمل لإنقاذ هجوم الشارقة بعد الألباني راي ماناج، الذي سجل خلال تواجده في 12 مباراة بالمحترفين في الموسم الحالي قبل رحيله هدفين فقط، ولكن هذا الأمل تحوّل إلي سراب، مع حالة الجفاف التهديفي.
وكان آخر هدف سجله سالدانيا وهو في صفوف الوصل أمام الوحدات الأردني في دوري أبطال آسيا 2، والتي جرت في الأول من أكتوبر 2025، وانتهت بفوز الوصل 2-1، وجاء الهدف في الدقيقة 63. 
وعلق البرتغالي خوسيه مورايس مدرب الشارقة على ما قدمه سالدانيا قائلاً: «يحتاج إلى وقت للانسجام مع المجموعة مثله مثل أي لاعب أجنبي جديد».
وأضاف: «المسؤولية في التعاقدات لا تقع على المدرب وحده، بل الجميع شريك في التعاقدات، وهو ما حدث في انتقال أكثر من لاعب خلال الفترات الماضية إلى صفوف الفريق».

أخبار ذات صلة
بيدرو بافلوف.. مدافع هداف في خورفكان
بدور القاسمي: تبادل الخبرات وتكامل الأدوار بين المؤسسات الثقافية
الوصل
دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
آخر الأخبار
"نيويورك أبوظبي" تطور مستشعرات ذكية تعزز حاسة اللمس للجراحين
علوم الدار
"نيويورك أبوظبي" تطور مستشعرات ذكية تعزز حاسة اللمس للجراحين
اليوم 12:39
«نسائية دبي» تُطلق برنامج «من التحدي إلى الأمل»
الترفيه
«نسائية دبي» تُطلق برنامج «من التحدي إلى الأمل»
اليوم 12:20
بيدرو بافلوف.. مدافع هداف في خورفكان
الرياضة
بيدرو بافلوف.. مدافع هداف في خورفكان
اليوم 12:15
‏«الكرة المصغرة» الأول آسيوياً والـ 16 عالمياً
الرياضة
‏«الكرة المصغرة» الأول آسيوياً والـ 16 عالمياً
اليوم 12:10
17 مباراة مع الوصل والشارقة بالمحترفين.. «سالدانيا» صفر كبير!
الرياضة
17 مباراة مع الوصل والشارقة بالمحترفين.. «سالدانيا» صفر كبير!
اليوم 11:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©