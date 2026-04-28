17 مباراة مع الوصل والشارقة بالمحترفين.. «سالدانيا» صفر كبير!

علي معالي (أبوظبي)

أصبح المهاجم البرازيلي ماتيوس سالدانيا اللغز المحير في ملاعبنا، وتحديداً في دوري أدنوك للمحترفين، حيث شارك في 17 مباراة ما بين الوصل والشارقة، ومع ذلك لم يسجل أي هدف، على الرغم من أنه سجل في موسمه الماضي بالدوري المجري مع فريق فيرينتسفاروشي 14 هدفاً، وسجل 21 هدفاً مع فريق بارتيزان الصربي في موسم 2023-2024، ومنذ انتقاله لملاعبنا توقف هذه الماكينة من الأهداف.

انتقل سالدانيا رسمياً إلى الوصل في 25 يوليو 2025 بعقد يمتد لمدة 3 مواسم، وشارك مع فهود زعبيل في دوري أدنوك في 10 مباريات، ثم انتقل للشارقة على سبيل الإعارة في الانتقالات الشتوية ولعب 7 مباريات ليصل إجمالي مبارياته بدوري أدنوك إلى 17 مباراة وبرصيد (صفر) من الأهداف.

انطلق مع الوصل منذ الجولة الأولى، باللعب أمام بني ياس، وكانت آخر مباراة له مع فهود زعبيل في الجولة الـ12 أمام كلباء، وأول مباراة له مع الشارقة كانت في الجولة الـ15 أمام شباب الأهلي، وانتهت بهزيمة الشارقة 4-1.

لم يضع سالدانيا بصمته حتى الآن، ونحن على بُعد 3 جولات من نهاية الموسم، وربما تكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ هجوم الشارقة بالمحترفين، التي يغيب خلالها المهاجم الرئيسي للفريق عن زيارة شباك المنافسين.

وجاء انتقال سالدانيا إلى صفوف الشارقة بمثابة الأمل لإنقاذ هجوم الشارقة بعد الألباني راي ماناج، الذي سجل خلال تواجده في 12 مباراة بالمحترفين في الموسم الحالي قبل رحيله هدفين فقط، ولكن هذا الأمل تحوّل إلي سراب، مع حالة الجفاف التهديفي.

وكان آخر هدف سجله سالدانيا وهو في صفوف الوصل أمام الوحدات الأردني في دوري أبطال آسيا 2، والتي جرت في الأول من أكتوبر 2025، وانتهت بفوز الوصل 2-1، وجاء الهدف في الدقيقة 63.

وعلق البرتغالي خوسيه مورايس مدرب الشارقة على ما قدمه سالدانيا قائلاً: «يحتاج إلى وقت للانسجام مع المجموعة مثله مثل أي لاعب أجنبي جديد».

وأضاف: «المسؤولية في التعاقدات لا تقع على المدرب وحده، بل الجميع شريك في التعاقدات، وهو ما حدث في انتقال أكثر من لاعب خلال الفترات الماضية إلى صفوف الفريق».