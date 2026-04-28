‏«الكرة المصغرة» الأول آسيوياً والـ 16 عالمياً

الشارقة (وام)

وضع تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة، منتخبنا الوطني في المركز الأول آسيوياً والثالث عربياً والسادس عشر عالمياً.

وتصدَّر منتخب أذربيجان تصنيف المنتخبات العالمية، وجاء ثانياً المنتخب الصربي، وثالثاً المنتخب الروماني، بينما جاء المنتخب الليبي في المركز الثاني عشر، ونظيره المغربي السابع عشر.

وأكد سرمد الزدجالي، المدير التنفيذي للجنة كرة القدم المصّغرة، أن التصنيف الدولي الجديد مرتبط بآخر مشاركات دولية في 5 سنوات، موضحاً أن المراكز التي حصل عليها منتخبنا الوطني، استناداً إلى مشاركته في 5 بطولات دولية، وتأهله إلى ربع نهائي مونديال 2023، ثم مشاركته في بطولة آسيا 2025، والتي شهدت فوزه بالمركز الثالث، وصولاً إلى حجز موقعه في مونديال أذربيجان 2025، بالإضافة إلى بطولة أوزبكستان الدولية 2025 وفوزه بالمركز الرابع، كلها ساهمت في رفع تصنيفه.

وأشار إلى أن المشاركات الدولية والقارية والفوز والأهداف والتعادل لها حسابات نقاط محددة، في التصنيف الدولي، موضحاً أن منتخبنا الوطني على أعتاب مراحل متطورة خلال الفترة المقبلة بعد الطفرة التي شهدتها اللعبة مؤخراً، وتنظيم العديد من البطولات المحلية مثل الدوري وكأس الإمارات، بجانب فوز فريق «بيرنجريف يونايتد» الإماراتي بلقب النسخة الأولى لبطولة أندية آسيا لكرة القدم المصّغرة 2025.