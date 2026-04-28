الأرقام القياسية تضع «كلاسيكو أبوظبي الإسلامي» في ميزان المواجهات التاريخية

معتز الشامي (أبوظبي)

تبدو النسخة الحالية من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، استثنائية بكل المقاييس، بعدما جددت في النهائي «كلاسيكو الإمارات» الذي يجمع بين العين والوحدة على استاد محمد بن زايد، يوم الجمعة المقبلة، في مواجهة تحمل كل ملامح القوة والإثارة، بعدما التقى الفريقان في قمّتين مثيرتين بدوري أدنوك للمحترفين.

ولم تكن هذه النسخة مجرد بطولة تقليدية، بل شهدت العديد من الأرقام اللافتة التي تعكس تحوّلاً واضحاً في نسق المنافسة وقوة الحضور الفني داخل المستطيل الأخضر.

ويدخل الفريقان النهائي المرتقب ليلة الجمعة، بدوافع كبيرة ورغبة واضحة في حسم أول ألقاب الموسم الرسمي، حيث يسعى العين إلى تأكيد هيمنته المحلية ومواصلة موسمه الاستثنائي، خاصة مع طموحه لتحقيق ثلاثية تاريخية تعزّز من مكانته كأحد أبرز أندية الكرة الإماراتية.

وفي المقابل، يبحث الوحدة عن إنقاذ موسمه بلقب يُعيد التوازن ويمنح جماهيره لحظة الفرح المنتظرة، خصوصاً في ظل التحديات التي واجهها الفريق خلال الفترة الماضية.

وعلى مستوى الأرقام، تعكس النسخة الحالية من البطولة واقعاً مختلفاً، إذ أُقيمت 24 مباراة شهدت تسجيل 71 هدفاً، بمعدل 2.96 هدف في المباراة الواحدة، وهو المعدل الأقل خلال آخر أربع نُسخ، ما يشير إلى ارتفاع المستوى التكتيكي والصلابة الدفاعية للأندية، كما انتهت 17 مباراة بفوز أحد الفريقين، مقابل 7 تعادلات، من بينها 3 مواجهات انتهت من دون أهداف.

ومن اللافت أيضاً أن الأهداف من خارج منطقة الجزاء كانت محدودة للغاية، حيث لم تتجاوز 7 أهداف، مقابل 5 أهداف فقط بالرأس، ما يعكس اعتماد الفرق بشكل أكبر على الحلول الجماعية والاختراقات المنظمة، وعلى صعيد ركلات الجزاء، احتسب الحكام 11 ركلة، تم تسجيل 8 منها بنجاح.

وهجومياً، يتصدر الوحدة قائمة الفرق الأكثر تسجيلاً بـ12 هدفاً، يليه العين بـ11 هدفاً، وهو ما يزيد من سخونة المواجهة النهائية بين أقوى خطين هجوميين في البطولة.

كما برز النصر في جانب المهارات الفردية، بتصدره قائمة المراوغات الناجحة بـ72 مراوغة، بقيادة لاعبيه كيفين أجوديو وعبدالله توري.

أما على مستوى الأفراد، فيواصل كودجو لابا كتابة اسمه في تاريخ البطولة، بعدما سجّل 3 أهداف في النسخة الحالية، ليقترب خطوة واحدة من معادلة الرقم التاريخي لهداف العين في المسابقة، كايو لوكاس «لاعب الشارقة الحالي».

وبين طموح العين ورغبة الوحدة، وبين أرقام تؤكد قوة المنافسة، يبدو أن النهائي المرتقب يقبل كل السيناريوهات المحتملة، حيث يتوقع أن يكون تتويجاً مثالياً لنسخة استثنائية، وربما واحدة من أكثر النُّسخ إثارة في تاريخ البطولة، بعد نجاح رابطة المحترفين في تحويل البطولة إلى أيقونة استثنائية، ومطمعاً لكل الأندية المشاركة.