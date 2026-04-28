الثلاثاء 28 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
كفاراتسخيليا يحسم مستقبله مع سان جيرمان

كفاراتسخيليا يحسم مستقبله مع سان جيرمان
28 ابريل 2026 15:30


باريس (د ب أ)
أكد بدري كفاراتسخيليا، والد النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، أن ابنه لا ينوي مغادرة فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم هذا الصيف، ورغم الاهتمام المستمر الذي أبداه أرسنال الإنجليزي، فإن كفاراتسخيليا (25 عاماً) لا يزال ملتزماً تماماً بمشروع باريس سان جيرمان، حيث يسعى نادي العاصمة الفرنسية للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.
وتشير تقارير إخبارية إلى اهتمام أرسنال الكبير بكفاراتسخيليا، حيث يسعى الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب الفريق، لتعزيز خياراته الهجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن إدارة أرسنال تدرس التعاقد مع اللاعب، الذي رسّخ مكانته كواحد من أخطر الأجنحة في كرة القدم الأوروبية منذ انتقاله لسان جيرمان، قادماً من نابولي الإيطالي، مقابل 80 مليون يورو في يناير 2025.
ومع ذلك، يواجه أرسنال معركة شرسة لضم كفاراتسخيليا، إذ يعتبر سان جيرمان قائد المنتخب الجورجي حالياً لاعباً لا يمكن المساس به بعد 18 شهراً من التألق المستمر في باريس، ومع حرص أبطال أوروبا الحاليين على الحفاظ على قوام فريقهم الأساسي، تبدو عملية الانتقال إلى ملعب (الإمارات) أكثر تعقيداً.
وصرّح بدري: «رحيل خفيتشا عن باريس سان جيرمان؟ إنه لا يفكر في ذلك. إنه سعيد في باريس، حيث يحظى بتقدير واحترام كبيرين من النادي. لماذا يفكر في الانتقال إلى مكان آخر وهو يُحرز الألقاب مع الفريق ويعتبر أحد أهم لاعبي باريس سان جيرمان؟».
وأضاف: «إذا لم يَعُد سان جيرمان يرغب في مواصلة التعاون، فسوف ندرس الخيارات المتاحة أمامنا، ولكن هذا الأمر غير مطروح للنقاش حالياً». 
وأثبت كفاراتسخيليا جدارته بالصفقة الباهظة التي رصدت له منذ وصوله إلى فرنسا، حيث حجز مكانه سريعاً في التشكيلة الأساسية، رغم المنافسة الشديدة على مركزه.
وخلال 74 مباراة مع بطل الدوري الفرنسي، سجّل كفاراتسخيليا 24 هدفاً وصنع 17 هدفاً لزملائه، من بينها هدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، عندما سحق باريس سان جيرمان نظيره إنتر ميلان الإيطالي بخماسية نظيفة.

