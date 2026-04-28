الثلاثاء 28 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
نادي الإمارات يحصد لقب بطولة كأس الإمارات تحت 21 سنة

28 ابريل 2026 17:30


رأس الخيمة (وام)
حصد فريق نادي الإمارات لكرة القدم، لقب بطولة كأس الإمارات تحت 21 سنة بعد فوزه على فريق نادي الوصل بهدفين من دون رد، في نهائي البطولة الذي جرى على استاد نادي الحمرية.
وشهد مراسم التتويج حمد أحمد المزروعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومحمود حسن الشمسي، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات؛ حيث تسلم الجهاز الفني بقيادة المدرب المواطن وليد مروش، والجهاز الإداري بقيادة يوسف الدبل، والجهاز الطبي ولاعبي الفريق الميداليات الذهبية وكأس البطولة.
وأعرب رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، عن سعادته بهذا الإنجاز وقال إنه ثمرة للعمل الجماعي والتخطيط السليم داخل النادي، معربا عن الفخر بما قدمه اللاعبون من أداء وروح قتالية عالية طوال مشوار البطولة، وأضاف أن حصد اللقب يعكس حجم الجهد المبذول من قبل الجميع، مؤكداً تطلعه إلى مواصلة النجاحات وتعزيز مكانة النادي في المنافسات المختلفة.

