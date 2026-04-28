برشلونة يرغب في استعارة راشفورد لموسم آخر



برشلونة (د ب أ)

بدأ نادي برشلونة الإسباني مفاوضات مع مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة لموسم آخر، وفقا لتقرير إخباري اليوم الثلاثاء، ورغم التكهنات السابقة حول قرب انتهاء فترة إعارته في إسبانيا، أفادت التقارير أن هانسي فليك، مدرب برشلونة، أعطى الضوء الأخضر لبقاء المهاجم الإنجليزي مع الفريق الكتالوني.

ونظراً للصعوبات المالية التي تجعل إتمام صفقة انتقال نهائي بقيمة 30 مليون يورو أمراً صعباً، يأمل برشلونة في التوصل لاتفاق جديد مع مانشستر يونايتد.

ووافق فليك على خطة لإبقاء راشفورد في برشلونة لموسم آخر، ولا يزال المدرب الألماني مقتنعاً بقيمة المهاجم الإنجليزي في خطته التكتيكية، رغم معاناة راشفورد مؤخراً للحصول على مكان في القائمة الأساسية للفريق مؤخراً.

وبينما أشارت تقارير سابقة إلى احتمال عودة راشفورد إلى قلعة أولد ترافورد، فإن دعم فليك تسبب في تغيير موقف النادي نحو استمراره في إسبانيا.

ويأتي هذا القرار بعد أن أسهم راشفورد في فرض هيمنة برشلونة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، حيث سجل هدفه الـ13 هذا الموسم في فوز الفريق الأخير 2 / صفر على خيتافي.

وتشير التقارير إلى أن راشفورد نفسه اختار البقاء في كتالونيا بدلاً من العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرفض برشلونة تفعيل بند الشراء البالغ 30 مليون يورو الوارد في عقد الإعارة الأصلي، وبدلا من ذلك، فإن النادي يعطي الأولوية لإعارة مؤقتة ثانية لإدارة موارده المالية مع الحفاظ على عمق خط الهجوم.

وفي حال إصرار مانشستر يونايتد على انتقال دائم، فمن المرجح أن يسعى برشلونة إلى تخفيض كبير في قيمة الصفقة، وقد أوضح خبير الانتقالات فلوريان بليتنبرج الوضع الحالي للمفاوضات.

وكتب بليتنبرج في حسابه بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء «علمنا أن برشلونة يسعى جاهداً لاستعارة ماركوس راشفورد لموسم آخر. المفاوضات مع مانشستر يونايتد جارية».

أضاف بليتنبرج «لا يرغب برشلونة حالياً في تفعيل بند الشراء البالغ 30 مليون يورو - يفضل إعارة ثانية، وإلا فهم يريدون التفاوض على تخفيض السعر. على أي حال، يجب أن يبقى راشفورد. بموافقة هانسي فليك».

وبات برشلونة على مشارف الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي، حيث يتربع على قمة الترتيب بفارق 11 نقطة أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي ريال مدريد، وذلك قبل 5 مراحل على نهاية الموسم الحالي.