الثلاثاء 28 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
سيميوني ينتظر هدية عيد الميلاد ليلة الأبطال

سيميوني ينتظر هدية عيد الميلاد ليلة الأبطال
28 ابريل 2026 18:30


مدريد (د ب أ)
أكد دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، أن فريقه سيلعب ضد ضيفه أرسنال الإنجليزي من دون ضغوط، معرباً عن أمله في أن يحالفه الحظ ويحقق الفوز في عيد ميلاده.
ويستضيف أتلتيكو نظيره أرسنال في العاصمة الإسبانية مدريد، غداً الأربعاء، في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث يستعد المدرب الأرجنتيني لتسجيل ظهوره الرابع في المربع الذهبي للمسابقة الأقوى والأهم على مستوى الأندية في القارة العجوز، التي صعد لمباراتها النهائية مرتين عامي 2014 و2016.
وصرح سيميوني في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء للحديث عن اللقاء المرتقب «ليس لدي أي رغبات. أنا محظوظ لوجودي مع أبنائي وبناتي وزوجتي وأمي. لدي أسباب كثيرة لأكون ممتناً».
أضاف مدرب أتلتيكو «هذا أمر طبيعي. لكن من الاستثنائي أن نلعب في قبل النهائي مرة أخرى. بعد غياب تسع سنوات، أشارك للمرة الرابعة في هذا الدور خلال 14 عاماً. إنه شيء رائع. لا يصدق».
وأوضح «هذا الإيمان والحماس، هذه الطاقة المعدية من الجماهير أمر رائع. سنواجه خصماً قوياً، بارعاً في الكرات الثابتة، وسنذهب إلى هناك ونحن مفعمون بالأمل».
وشدد سيميوني «الأحلام تبدو جميلة، لكن الواقع هو ما يحدث على الأرض، ونأمل أن يحالفنا التوفيق».
أوضح سيميوني «لا يوجد ضغوط علينا، بل مسؤولية. حماس الاقتراب من هدف كبير، هدف لم يحققه النادي من قبل. يتعين علينا الاستعداد للمباراة. في النهاية، يقرر اللاعبون بناء على خبرتهم وشخصياتهم وأخلاقيات عملهم. نريد أن نلعب بالطريقة التي نتصورها وندفعهم إلى حيث يمكننا إلحاق الضرر بهم».
أشار سيميوني «لا أحد مدين لنا بشيء، ينبغي عليك أن تعمل بجد لتحقيق أهدافك وتأمل أن يحالفك الحظ. نتطلع للعب بحماس، بأسلوب لعبنا، في سعينا لبناء الفريق».
وتحدث سيميوني عن لاعبه النرويجي ألكسندر سورلوث، حيث قال «إنه لاعب مذهل، يسجل الكثير من الأهداف. عندما يكون في أفضل حالاته، يغير مجرى المباراة. أنا متأكد من أنه سيساعدنا غداً».
وفيما يتعلق بالنجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، أشار سيميوني «أنا لا أعرف ما يدور في ذهنه. أفهم أنه من الطبيعي أن يرغب أرسنال وبرشلونة وباريس سان جيرمان في ضم لاعب استثنائي مثله. لأنه لاعب رائع حقاً».

أخبار ذات صلة
كفاراتسخيليا يحسم مستقبله مع سان جيرمان
ألفاريز: لا أُهدر طاقتي في مطاردة الشائعات!
آخر الأخبار
2.9 مليار درهم أرباح «إي آند» في الربع الأول من 2026
اقتصاد
2.9 مليار درهم أرباح «إي آند» في الربع الأول من 2026
اليوم 20:28
415 مليار درهم التجارة الخارجية غير النفطية لأبوظبي خلال عام 2025
اقتصاد
415 مليار درهم التجارة الخارجية غير النفطية لأبوظبي خلال عام 2025
اليوم 20:24
حمدان بن زايد يستقبل مجلس إدارة جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك
علوم الدار
حمدان بن زايد يستقبل مجلس إدارة جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك
اليوم 20:24
سلطان الجابر
اقتصاد
سلطان الجابر: خروج الإمارات من «أوبك» قرار سيادي يتماشى مع استراتيجية طويلة الأمد للطاقة
اليوم 20:05
صناع محتوى في ملتقى المؤثرين: الوفاء لدولة ترعى الإبداع وتوفر كرامة العيش واجب وموقف أخلاقي
علوم الدار
صناع محتوى في ملتقى المؤثرين: الوفاء لدولة ترعى الإبداع وتوفر كرامة العيش واجب وموقف أخلاقي
اليوم 19:58
