سيميوني ينتظر هدية عيد الميلاد ليلة الأبطال



مدريد (د ب أ)

أكد دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، أن فريقه سيلعب ضد ضيفه أرسنال الإنجليزي من دون ضغوط، معرباً عن أمله في أن يحالفه الحظ ويحقق الفوز في عيد ميلاده.

ويستضيف أتلتيكو نظيره أرسنال في العاصمة الإسبانية مدريد، غداً الأربعاء، في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث يستعد المدرب الأرجنتيني لتسجيل ظهوره الرابع في المربع الذهبي للمسابقة الأقوى والأهم على مستوى الأندية في القارة العجوز، التي صعد لمباراتها النهائية مرتين عامي 2014 و2016.

وصرح سيميوني في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء للحديث عن اللقاء المرتقب «ليس لدي أي رغبات. أنا محظوظ لوجودي مع أبنائي وبناتي وزوجتي وأمي. لدي أسباب كثيرة لأكون ممتناً».

أضاف مدرب أتلتيكو «هذا أمر طبيعي. لكن من الاستثنائي أن نلعب في قبل النهائي مرة أخرى. بعد غياب تسع سنوات، أشارك للمرة الرابعة في هذا الدور خلال 14 عاماً. إنه شيء رائع. لا يصدق».

وأوضح «هذا الإيمان والحماس، هذه الطاقة المعدية من الجماهير أمر رائع. سنواجه خصماً قوياً، بارعاً في الكرات الثابتة، وسنذهب إلى هناك ونحن مفعمون بالأمل».

وشدد سيميوني «الأحلام تبدو جميلة، لكن الواقع هو ما يحدث على الأرض، ونأمل أن يحالفنا التوفيق».

أوضح سيميوني «لا يوجد ضغوط علينا، بل مسؤولية. حماس الاقتراب من هدف كبير، هدف لم يحققه النادي من قبل. يتعين علينا الاستعداد للمباراة. في النهاية، يقرر اللاعبون بناء على خبرتهم وشخصياتهم وأخلاقيات عملهم. نريد أن نلعب بالطريقة التي نتصورها وندفعهم إلى حيث يمكننا إلحاق الضرر بهم».

أشار سيميوني «لا أحد مدين لنا بشيء، ينبغي عليك أن تعمل بجد لتحقيق أهدافك وتأمل أن يحالفك الحظ. نتطلع للعب بحماس، بأسلوب لعبنا، في سعينا لبناء الفريق».

وتحدث سيميوني عن لاعبه النرويجي ألكسندر سورلوث، حيث قال «إنه لاعب مذهل، يسجل الكثير من الأهداف. عندما يكون في أفضل حالاته، يغير مجرى المباراة. أنا متأكد من أنه سيساعدنا غداً».

وفيما يتعلق بالنجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، أشار سيميوني «أنا لا أعرف ما يدور في ذهنه. أفهم أنه من الطبيعي أن يرغب أرسنال وبرشلونة وباريس سان جيرمان في ضم لاعب استثنائي مثله. لأنه لاعب رائع حقاً».