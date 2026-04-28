«الشارقة للمرأة» يحرز ثلاثة ألقاب و38 ميدالية في بطولة المواهب للتايكواندو



الشارقة (وام)

سجّلت أندية الشارقة لرياضة المرأة، حضوراً بارزاً في النسخة الأولى من بطولة المواهب للتايكواندو، التي أُقيمت أمس الأول، بمشاركة واسعة بلغت 445 لاعباً ولاعبة يمثلون 19 نادياً على مستوى الدولة.

وفرض نادي الشارقة الرياضي للمرأة، نفسه بقوة على منصات التتويج بعدما حصد النصيب الأكبر من الميداليات عبر الفئات المختلفة، إلى جانب تتويجه بكؤوس المركز الأول في فئات الزهرات والناشئات والآنسات، في تأكيد واضح على اتساع القاعدة التنافسية وتوازن الأداء بين المراحل العمرية.

وجاءت الميداليات الذهبية الـ17 عبر موار عائشة بنت محمدن ونون مريم محيى الدين، وألحان جاسم محمد، وغنيمة محمد حسن، وسلامة محمد السويدي، وعلياء نبيل عاشور، ومنة فاطمة محي الدين، وماريا بدر الأنصاري، وريتال غازي النعيمات، وصالحة سعد العبيدلي، ورانيا محمد النعيمي، ومريم جاسم محمد، وفاطمة سعد مفتاح، وسلمى نجيب الزعابي، وهند أسامة السالمي، وتالين ويلي، وسلمى أحمد السيد.

كما أضافت لاعبات النادي 12 ميدالية فضية عبر هيا محمد صالح، وحور عارف عبدالله، وحمدة يوسف حميد، وريم يوسف حميد، وميرة محمد يونس، وملاك تيسير السعدي، وآمنة جمعة الكندي، ويمنى ياسر الكريمي، وشيخة محمد الطنيجي، ومريم سيد أحمد، وشما محمد السويدي، ونوران حمدي عبدالكريم، إلى جانب 9 ميداليات برونزية عبر ميثاء محمد يونس، وحلا تيسير السعدي، وميثة ناصر سعيد، وهند أحمد الظنحاني، والعنود علي سعيد، وعزة أسامة السالمي، وريان نجيب الزعابي، وسديل أحمد الأحمد، وجنة يوسف حميد.

وعلى مستوى بقية أندية المؤسسة أحرزت لاعبة نادي كلباء الرياضي للمرأة شيخة محمد أحمد، ميدالية فضية، إلى جانب تسع ميداليات برونزية عبر اليازية عدنان عبدالله الحمادي، ومريم إبراهيم أحمد، وريم راشد سعيد الزيودي، وغلا محمد صالح، وموكسييه حسين، وهمس أحمد إبراهيم، ورقية محمد الشراري، وحمدة مصطفى بيجال، وعفراء ماجد عيسى، ليحصد النادي كذلك كأس المركز الثالث في فئة الناشئات.

فيما سجّلت لاعبة نادي خورفكان الرياضي للمرأة فاطمة خالد الحمادي، حضوراً بحصولها على الميدالية الفضية.

وتندرج البطولة ضمن مبادرة لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية وبإشراف وزارة الرياضة، بهدف توسيع قاعدة الممارسين واكتشاف العناصر الواعدة، في إطار منظومة وطنية تسعى إلى إعداد جيل جديد من الرياضيين.

وقال عبدالله حاتم، المدير الفني للتايكواندو في أندية الشارقة لرياضة المرأة، إن النسخة الأولى من بطولة المواهب تميزت بمستوى فني مرتفع وتنافس واضح بين الأندية، وهو ما منح المشاركة قيمة حقيقية على صعيد التقييم الفني، لافتا إلى تمكّن اللاعبات من تقديم أداء متكامل تُرجم إلى تفوق في الفئات المختلفة في مؤشر يعكس تطور مستواهن العام.

وأضاف أن ما تحقق هو امتداد لعمل مستمر يقوم على برامج إعداد مدروسة تجمع بين الجانب الفني والبدني وتعززه المشاركة في معسكرات ومنافسات خارجية إلى جانب منظومة متابعة يومية تضمن تطور اللاعبات بشكل متوازن، لافتاً إلى أن أندية الشارقة لرياضة المرأة أمام جيل صاعد يمتلك مقومات قوية وأنها ستواصل العمل على تطويره بما يضمن استمرارية هذا المستوى والتقدم نحو مراحل أعلى من المنافسة.