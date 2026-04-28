النصر يحتفظ بكأس الإمارات للسلة بالفوز على شباب الأهلي

علي معالي (دبي)

حافظ فريق النصر على لقب كأس الإمارات لكرة السلة للرجال، للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه على شباب الأهلي 83-81، في المباراة التي جرت بينهما على صالة راشد بن حمدان بدبي.

وبلغت المباراة قمة المتعة والإثارة في اللحظات الأخيرة ، عندما نجح الأميركي هاريس في قلب المباراة لصالح النصر برمية ثنائية ليتقدم "العميد" 83-81، بعدما وصل الفريقان للتعادل في أعقاب أداء مميز وقوي من لاعبي الفريقين.

شهد الربع الأول تقارباً كبيراً في المستوى، لدرجة تعادل معها الفريقان أكثر من مرة، ونجح النصر في التقدم بفارق نقطة واحدة فقط (25-24)، وفي الربع الثاني تواصلت الإثارة والمتعة بين اللاعبين، وانتهى بتقدم شباب الأهلي بفارق نقطة (22-21)، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 46-46، بعد تألق أكثر من لاعب في المباراة ومنهم صالح سلطان وهاريس، وحسن عبدالله ومامادو ندياي، وستون من النصر، وحامد عبداللطيف، وسعيد مبارك، وواشنطن، وطلال سالم، وقيس عمر، وعمر خالد، وجاجيتش.

ومع بداية الربع الثالث بادر النصر بالأفضلية وتقدم لأول مرة بفارق كبير 13 نقطة ، مع تألق لافت لهاريس وحسن عبدالله وصالح سلطان لينتهي الربع بتقدم النصر 69-65، وفي الربع الأخير، عدل سعيد مبارك النتيجة لمصلحة شباب الأهلي 74-69 برميتين ثلاثيتين، وقبل النهاية بدقيقتين تعادلا الفريقان 79-79، ثم81-81، لتحسم رمية هاريس في آخر 5 ثوان اللقب عن جدارة.