الثلاثاء 28 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

النصر يحتفظ بكأس الإمارات للسلة بالفوز على شباب الأهلي

28 ابريل 2026 21:23

علي معالي (دبي)
حافظ فريق النصر على لقب كأس الإمارات لكرة السلة للرجال، للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه على شباب الأهلي 83-81، في المباراة التي جرت بينهما على صالة راشد بن حمدان بدبي. 
وبلغت المباراة قمة المتعة والإثارة في اللحظات الأخيرة ، عندما نجح الأميركي هاريس في قلب المباراة لصالح النصر برمية ثنائية ليتقدم "العميد" 83-81، بعدما وصل الفريقان للتعادل في أعقاب أداء مميز وقوي من لاعبي الفريقين.
شهد الربع الأول تقارباً كبيراً في المستوى، لدرجة تعادل معها الفريقان أكثر من مرة، ونجح النصر في التقدم بفارق نقطة واحدة فقط (25-24)، وفي الربع الثاني تواصلت الإثارة والمتعة بين اللاعبين، وانتهى بتقدم شباب الأهلي بفارق نقطة (22-21)، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 46-46، بعد تألق أكثر من لاعب في المباراة ومنهم صالح سلطان وهاريس، وحسن عبدالله ومامادو ندياي، وستون من النصر، وحامد عبداللطيف، وسعيد مبارك، وواشنطن، وطلال سالم، وقيس عمر، وعمر خالد، وجاجيتش.
ومع بداية الربع الثالث بادر النصر بالأفضلية وتقدم لأول مرة بفارق كبير 13 نقطة ، مع تألق لافت لهاريس وحسن عبدالله وصالح سلطان لينتهي الربع بتقدم النصر 69-65، وفي الربع الأخير، عدل سعيد مبارك النتيجة لمصلحة شباب الأهلي 74-69 برميتين ثلاثيتين، وقبل النهاية بدقيقتين تعادلا الفريقان 79-79، ثم81-81، لتحسم رمية هاريس في آخر 5 ثوان اللقب عن جدارة.

أخبار ذات صلة
نادي الإمارات يحصد لقب بطولة كأس الإمارات تحت 21 سنة
كأس «أبوظبي الإسلامي».. «كلاسيكو الإمارات» يرسم طريق البطولات
كأس الإمارات
النصر
شباب الأهلي
آخر الأخبار
1.799 مليار درهم صافي أرباح «دبي الإسلامي» في الربع الأول
اقتصاد
1.799 مليار درهم صافي أرباح «دبي الإسلامي» في الربع الأول
اليوم 22:37
اتفاقية مشاركة بالرمز بين «الاتحاد للطيران» والخطوط الكمبودية
اقتصاد
اتفاقية مشاركة بالرمز بين «الاتحاد للطيران» والخطوط الكمبودية
اليوم 22:35
«أبوظبي العالمي»
اقتصاد
«GROW للاستثمار» تحصل على الموافقة المبدئية من «أبوظبي العالمي» لتقديم الخدمات المالية
اليوم 22:34
في «ندوة الثقافة والعلوم»: كامل يوسف.. العطاء المهني والإبداع الثقافي
التعليم والمعرفة
في «ندوة الثقافة والعلوم»: كامل يوسف.. العطاء المهني والإبداع الثقافي
اليوم 22:25
مسؤول أممي يحذر من تآكل حل الدولتين
الأخبار العالمية
مسؤول أممي يحذر من تآكل حل الدولتين
اليوم 22:02
