«الإقليمية السابعة» بالاتحاد الدولي للفروسية تطور منافسات قفز الحواجز

29 ابريل 2026 00:16

الشارقة (وام)
أعلنت المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية، برئاسة سلطان محمد خليفة اليحيائي، ومقرها دولة الإمارات، تطوير منافسات قفز الحواجز لمختلف الفئات العمرية، ورفع مستوياتها التنافسية، ومنح الفرصة لمشاركة فرسان من فئات أعلى في النسخ المقبلة بنهائي بطولة المجموعة السنوية.
وقال اليحيائي، إن المجموعة الإقليمية السابعة تتبنى مواكبة الطفرة الكبيرة لهذه الرياضة بالدول الأعضاء، وتزايد الشغف بها من الفئات العمرية كافة، لاسيما بعد استحداث منافسات فئة تحت 25 عاماً، واعتمادها رسمياً.
وأشار إلى أن اللجان المختصة في المجموعة تعكف على طرح المزيد من البرامج التطويرية في الفترة المقبلة، وتمكين الكوادر البشرية من البرامج الحديثة، وتدريب الفنيين من الدول الأعضاء واستضافتهم بدولة الإمارات لحضور الدورات، وإجراء التدريبات العملية في مستشفى الشارقة للخيول، للوصول برياضات الفروسية في المجموعة إلى مؤشرات كبيرة.
وكشف عن اهتمام المجموعة بجميع أنواع منافسات الفروسية مثل القدرة والترويض، والعمل على تنظيم البطولات، ومنح فرص الاستضافة للدول الأعضاء، بما يواكب تطلعات الفرسان والفارسات، مشيراً إلى أن نهائي قفز الحواجز في نسخته الماضية بالعاصمة القطرية الدوحة حقق نجاحاً فاق التوقعات، وقدم للعالم مجموعة من الأبطال في الفئات العمرية.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلت من الأمانة العامة بدول مجلس التعاون الخليجي، لما لها من أثر كبير في نجاح تطبيق تنقل الخيل بالدول الأعضاء في مجلس التعاون، وتسهيل مرورها عبر المنافذ الحدودية في فترة زمنية مناسبة، وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تمكين الفرسان من المشاركة في البطولات وفق إجراءات بسيطة ومرنة.

