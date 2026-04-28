الأربعاء 29 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
ذهاب نصف النهائي.. سان جيرمان وبايرن يجددان متعة «الأبطال» بـ9 أهداف

ذهاب نصف النهائي.. سان جيرمان وبايرن يجددان متعة «الأبطال» بـ9 أهداف
29 ابريل 2026 01:10

باريس (أ ف ب)
خرج باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب من المواجهة الهجومية المفتوحة أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني منتصراً بشق الأنفس 5-4 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لتبقى الاحتمالات كلها قائمة في مواجهة الإياب.
ويدين سان جيرمان بفوزه إلى ثنائيتين لكل من الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (24 و56) وعثمان ديمبيلي (45+5 و59)، فيما أضاف البرتغالي جواو نيفيش هدفاً (33).
ومن جانب بايرن، تناوب كل من الإنجليزي هاري كين (17 من ركلة جزاء) والفرنسيين ميكايل أوليسيه (41) ودايو أوباميكانو (65) والكولومبي لويس دياز (69) على تسجيل أهدافه.
ويستضيف ملعب أليانز أرينا مواجهة الإياب الحاسمة الأربعاء المقبل.

أخبار ذات صلة
سيميوني ينتظر هدية عيد الميلاد ليلة الأبطال
كفاراتسخيليا يحسم مستقبله مع سان جيرمان
باريس سان جيرمان
بايرن ميونيخ
دوري أبطال أوروبا
عثمان ديمبيلي
هاري كين
آخر الأخبار
مقاتلة «إف 35» تنطلق من حاملة طائرات أميركية في بحر العرب (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب: إيران أبلغتنا أنها في «حالة انهيار» وتحاول تحديد قيادتها
29 ابريل 2026
عناصر من قوات الأمن العراقية في بغداد (أرشيفية)
الأخبار العالمية
القوات العراقية تطلق النار على طائرة مسيّرة فوق «المنطقة الخضراء»
29 ابريل 2026
طفل يجلب مياه الشرب في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط القطاع (أف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تستخدم المياه «سلاحاً» في غزة
29 ابريل 2026
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو
الأخبار العالمية
فرنسا تجدد التأكيد على هدف عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً
29 ابريل 2026
جانب من لندن
الأخبار العالمية
بريطانيا تستدعي سفير إيران رداً على «تعليقات تحريضية»
29 ابريل 2026
