ذهاب نصف النهائي.. سان جيرمان وبايرن يجددان متعة «الأبطال» بـ9 أهداف

باريس (أ ف ب)

خرج باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب من المواجهة الهجومية المفتوحة أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني منتصراً بشق الأنفس 5-4 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لتبقى الاحتمالات كلها قائمة في مواجهة الإياب.

ويدين سان جيرمان بفوزه إلى ثنائيتين لكل من الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (24 و56) وعثمان ديمبيلي (45+5 و59)، فيما أضاف البرتغالي جواو نيفيش هدفاً (33).

ومن جانب بايرن، تناوب كل من الإنجليزي هاري كين (17 من ركلة جزاء) والفرنسيين ميكايل أوليسيه (41) ودايو أوباميكانو (65) والكولومبي لويس دياز (69) على تسجيل أهدافه.

ويستضيف ملعب أليانز أرينا مواجهة الإياب الحاسمة الأربعاء المقبل.