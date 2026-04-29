كأس العالم 2026.. الطرد عقوبة تغطية الفم خلال الصدام مع المنافسين

فانكوفر(أ ف ب)

سيُواجه اللاعبون الذين يغطّون أفواههم أثناء مشادات مع المنافسين، خطر تلقي بطاقة حمراء خلال كأس العالم 2026، وذلك ضمن مبادرة جديدة تهدف إلى مكافحة العنصرية، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وفي بيان صدر عقب اجتماع لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) في فانكوفر، أكّد "فيفا" أن هذه القاعدة تُعدّ واحدة من تعديلين على قوانين اللعبة، سيتم تطبيقهما في كأس العالم المقررة هذا العام".

وقال "فيفا" في بيانه "وفقاً لتقدير الجهة المنظمة للمسابقة، يمكن معاقبة أي لاعب يغطّي فمه في وضعية تصادمية مع منافس ببطاقة حمراء".

ويأتي هذا التعديل في أعقاب جدل أثاره حادث وقع في وقت سابق من هذا العام، عندما اتُّهم الجناح الأرجنتيني لبنفيكا البرتغالي جانلوكا بريستياني، بتوجيه إساءة عنصرية إلى النجم البرازيلي لريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور، خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا في فبراير.

واتُّهم بريستياني بأنه نادى فينيسيوس بالـ"قرد" مراراً أثناء تغطية فمه. وقد نفى الأرجنتيني ارتكاب أي إساءة عنصرية بحق البرازيلي، لكنه عوقب لاحقاً بالإيقاف ست مباريات، ثلاث منها مع وقف التنفيذ، بسبب "سلوك معاد".

وفي تعديل قانوني منفصل سيتم تطبيقه خلال كأس العالم أيضاً، قال "فيفا" إن البطاقة الحمراء ستُشهر كذلك في وجه اللاعبين الذين يغادرون أرض الملعب احتجاجاً على قرار تحكيمي.

وأضاف البيان "وفقاً لتقدير الجهة المنظمة للمسابقة، يمكن للحكم معاقبة أي لاعب يغادر أرض الملعب احتجاجاً على قرار تحكيمي ببطاقة حمراء".

وتابع البيان "وسيُطبَّق هذا التعديل الجديد أيضاً على أي مسؤول في الفريق يحرّض اللاعبين على مغادرة أرض الملعب".

وأوضح "فيفا" أن أي فريق يتسبب في إلغاء مباراة سيُعتبر خاسراً لها.

ويأتي هذا القرار في أعقاب الجدل الذي رافق نهائي كأس أمم أفريقيا هذا العام، عندما غادر لاعبو السنغال ومدربهم باب تياو وجهازه الفني أرض الملعب في الرباط، بعدما مُنح المنتخب المغربي ركلة جزاء في الوقت بدلاً من الضائع، أهدرها لاحقاً مهاجم ريال مدريد إبراهيم دياز.

ورغم فوز السنغال بالمباراة النهائية 1-0 بعد التمديد، جُرّدت بشكل مفاجئ من اللقب بقرار صادم أصدره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الشهر الماضي.

وجاءت هذه التعديلات على القوانين في وقت كان فيه مندوبو "فيفا" يجتمعون في فانكوفر قبيل انعقاد كونجرس "فيفا" الخميس، وهو الاجتماع الأخير للهيئة الكروية العالمية قبل انطلاق كأس العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة في يونيو.