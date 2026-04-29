الرياضة

سينر إلى ربع نهائي مدريد وبابتيست تجرّد سابالينكا من اللقب

29 ابريل 2026 08:20

مدريد(أ ف ب)
بلغ الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالمياً، ربع نهائي دورة مدريد لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بفوزه على البريطاني كاميرون نوري الثالث والعشرين 6-2 و7-5، فيما فجّرت الأميركية هايلي بابتيست المصنفة 32 أكبر المفاجآت بإقصائها حاملة اللقب البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى في دورة الألف نقطة 2-6 و6-2 و7-6 (8-6).
واحتاج الإيطالي البالغ 24 عاماً والفائز بأربعة ألقاب في بطولات الجراند سلام، إلى ساعة و26 دقيقة، لتحقيق فوزه على البريطاني في أول مواجهة بينهما حتى الآن، وضرب موعداً في الدور المقبل مع الواعد الإسباني رافايل خودار (42) الفائز على التشيكي فيت كوبريفا (66) بمجموعتين.
وحقق سينر فوزه الـ25 توالياً ضمن دورات الماسترز للألف نقطة، وذلك منذ دورة باريس للماسترز في أكتوبر العام الماضي.
وبات ثاني لاعب في تاريخ سلسلة دورات فئة الماسترز يفوز بأول 20 مباراة له في الموسم، لينضم بذلك إلى الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي حقق هذا الإنجاز مرتين عامي 2011 و2015.
ويواجه سينر في ربع النهائي خودار الذي واصل مغامرته الحالمة على أرضه، محققاً فوزاً مقنعاً 7-5 و6-0 على كوبريفا.
وتأهل اللاعب الإسباني المولود في مدريد والحاصل على بطاقة دعوة، إلى أكبر ربع نهائي في مسيرته الشابة، رافعاً بذلك رصيده هذا الموسم على الملاعب الترابية إلى 12 فوزاً مقابل خسارة واحدة.
ولحق حامل اللقب النرويجي كاسبر رود بركب المتأهلين، بعدما قلب الطاولة على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-7 (4-7) و7-6 (7-2) و7-6 (7-3)، علماً أن الأخير تقدّم 5-3 في المجموعة الحاسمة، وحصل على نقطتين لحسم مباراة، كما أرسل للفوز عند تقدّمه 5-4.
ولدى السيدات في دورة الألف نقطة، جرّدت بابتيست المصنفة 32 سابالينكا الأولى من لقبها بعد مواجهة مثيرة استمرت ساعتين و32 دقيقة 2-6 و6-2 و7-6 (8-6).
وتواجه بابتيست في نصف النهائي الروسية ميرا أندرييفا التاسعة، التي تخطت الكندية ليلى فرنانديز الرابعة والعشرين 7-6 (7-1) و6-3.
وحسمت حاملة اللقب ثلاث مرات، المجموعة الأولى بسهولة بعد كسرها إرسال منافستها في الشوطين الثاني 2-0 والثامن 6-2.
لكن بابتيست انتفضت في الثانية وكسرت إرسال سابالينكا ثلاث مرات مقابل مرة للأخيرة، فحسمتها 6-2.
وتبادلت اللاعبتان الكسر مرتين لكل منهما في بداية الثالثة، قبل إضاعة سابالينكا خمس فرص لحسم المباراة في الشوط العاشر على إرسال بابتيست عندما كانت متقدمة 5-4.
ثم أضاعت فرصة سادسة في الشوط الفاصل "تاي برايك" الذي حسمته الأميركية البالغة 24 عاما 8-6.
الخسارة هي الثانية هذا الموسم لسابالينكا التي توقفت سلسلة انتصاراتها المتتالية عند 15، بعد أولى أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة.

