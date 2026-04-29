دراسة رسمية تثير الجدل.. ميسي ورونالدو يتصدران النجوم «الأكثر كسلاً»

معتز الشامي (أبوظبي)

أصدر مرصد كرة القدم، التابع لمركز الدراسات الدولية (CIES)، قائمة مثيرة للجدل حول نجوم كرة القدم «الأكثر كسلاً»، حيث سلّطت الضوء على اللاعبين الذين يركضون في المتوسط أقل من زملائهم في الفريق، عندما تكون الكرة بحوزة المنافس.

وجمع مركز CIES بيانات للاعبين الذين لعبوا أكثر من 1000 دقيقة في موسم 2025/ 26 عبر 46 دورياً رئيسياً حول العالم، حيث يظهر التصنيف مدى قلة المسافة التي يقطعها اللاعب من دون الكرة مقارنة بزملائه في الفريق.

ويتصدر القائمة، الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأميركي)، يليه الروسي أرتيوم دزيوبا (أكرون تولياتي الروسي)، ثم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (النصر السعودي).

ويقارن هذا النظام المسافة التي يقطعها كل لاعب بمتوسط المسافة التي يقطعها زملاؤه بالفريق، ففي الوقت الذي يقطع فيه لاعبو الفريق 1000 متر في المتوسط من دون الكرة، يجري ميسي 700 متر فقط، بينما يقطع كلٌّ من أرتيوم دزيوبا وكريستيانو رونالدو 740 متراً.

وفي المركز الرابع يأتي الكولومبي سباستيان فيلا كانو (إنديبندينتي ريفادافيا الأرجنتيني)، بـ 760 متراً، ويتقاسم كيليان مبابي (ريال مدريد) المركز الخامس مع الألباني ميرليند داكو (روبين كازان الروسي)، والكولومبي جون كوردوبا (كراسنودار الروسي) بـ 770 متراً.

ورغم كونه أحد أسرع لاعبي كرة القدم في العالم، إلا أن النجم الفرنسي لا يركض كثيراً عندما تكون الكرة بحوزة الخصم، رغم تصدر مبابي وكوردوبا قائمة هدافي الدوريين اللذين يلعبان فيهما.

وفي المركز الثامن يأتي الفرنسي موسى ديمبلي (الاتفاق السعودي) بـ 780 متراً، ويكمل قائمة العشرة الأوائل النيجيري فيكتور أوسيمين (جلطة سراي)، والإيطالي مويس كين (فيورنتينا) بـ 790 متراً.

ولا تصنف البيانات اللاعبين على أنهم كسالى بالمعنى البسيط، بل تعكس دورهم في الملعب. لاعبون مثل ميسي ورونالدو يحافظون على طاقتهم ويركزون على اللحظات الحاسمة في الهجوم، لتسجيل الأهداف وصناعة التمريرات الحاسمة، كما أن العمر يلعب دوراً أيضاً، خاصة بالنسبة للمخضرمين الذين يديرون حركتهم بعناية في أثناء المباريات.

وفي كثير من الحالات، يصمّم المدربون أنظمةً تسمح للمهاجمين الرئيسيين بالبقاء في مناطق متقدمة من الملعب وتجنُّب الجري غير الضروري. ومع ذلك، فإن وجود نجوم أصغر سناً مثل مبابي وأوسيمين يضيف زاوية مفاجئة إلى القائمة.

ويضم التصنيف جميع المهاجمين، وهذا ليس مفاجئاً، حيث أجرى مركز CIES دراسة واسعة النطاق حول مسافات الجري للاعبين تبعاً لمراكزهم واستحواذهم على الكرة قبل 6 سنوات، واتضح أن المهاجمين هم الأكثر اعتماداً على استحواذ فريقهم على الكرة، حيث تنخفض مسافة جريهم بشكل ملحوظ عند فقدان الكرة (بمعدل 100 متر تقريباً).