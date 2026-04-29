«الجودو» يترقب قرعة «دوشانبي جراند سلام»

يترقب منتخبنا الوطني للجودو نتيجة قرعة بطولة دوشانبي (جراند سلام) الكبرى، المقرر أن تُجرى عبر (تقنية الفيديو)، بمدينة دوشانبي عاصمة كازاخستان، استعداداً لانطلاقة تصفيات البطولة، في جولتها الافتتاحية لفئة الوزن الخفيف، والتي يغيب عنها منتخبنا، حيث يسجّل الفريق ظهوراً في اليوم الثاني ضمن منافسات وزن الخفيف المتوسط.

وتشهد تلك البطولة الكبرى مشاركة 248 لاعباً ولاعبة من 39 دولة في غياب المنتخبات الأفريقية، وكذلك منتخب اليابان، فيما ضمّت البطولة 3 منتخبات عربية، و11 دولة آسيوية، في مقدمتها الجودو الإماراتي الذي يشارك بعدد 3 لاعبين، هم كريم عبد اللطيف المشارك في تصفيات وزن تحت 73 كجم، وعمرو جاد في وزن تحت 81 كجم ضمن منافسات وزن الخفيف المتوسط، بينما تشارك اللاعبة إليزا ليتيف تحت 78 كجم لفئة الوزن الثقيل، حيث تهدف المشاركة لحصد المزيد من النقاط ضمن برنامج الإعداد، الذي وضعه اتحاد الجودو من بداية الموسم لبلوغ أولمبياد لوس أنجلوس لعام 2028.

ويرأس البعثة الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس الاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي.