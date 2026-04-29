أوليفيرا يضع «الإمارات للدراجات» فوق منصة التتويج في روماندي

أبوظبي (الاتحاد)

استهلّ فريق الإمارات - إكس آر جي مشاركته في طواف روماندي 2026 بشكل إيجابي، حيث حلّ كل من إيفو أوليفيرا وتادي بوجاتشار ضمن العشرة الأوائل في المرحلة التمهيدية الافتتاحية.

وكان أوليفيرا أول من انطلق من منصة البداية للفريق الإماراتي في المنطقة الناطقة بالفرنسية في سويسرا، وسرعان ما تصدّر الدراج المتخصص البرتغالي الترتيب المؤقت.

لكن توقيته تم تجاوزه لاحقاً من قبل ياكوب سودركفيست (ليدل تريك) ودوريان جودون (إينيوس غريناديرز)، حيث فاز الأخير بالمرحلة.

ومع ذلك، كان متوسط سرعة أوليفيرا الذي تجاوز 52 كلم/س على مسار بطول 3.2 كلم كافياً ليمنحه المركز الثالث.

وتبعه زميله بوجاتشار بأداء مماثل، حيث سجّل زمناً قدره 3 دقائق و42 ثانية، بعد يومين فقط من فوزه في لييج-باستون-لييج.

وبصفته آخر المنطلقين، أنهى بوجاتشار المرحلة في المركز السادس، مما يضع بطل العالم في موقع جيد للمنافسة على الترتيب العام.

ويُعد هذا الأسبوع أول مشاركة للسلوفيني في طواف روماندي، حيث يأمل الدراج البالغ 27 عاماً في الفوز باللقب، الذي حققه زميله في فريق الإمارات-إكس آر جي، جواو ألميدا، في الموسم الماضي.

وعند حديثه عن تجربته القصيرة والمكثفة، عبّر أوليفيرا عن سعادته بالمنافسة على الفوز بعد فترة وجيزة من حادثه في فولتا كتالونيا.

وقال أوليفيرا: «أنا سعيد بالنتيجة. كنت أتوقع أن أقدم أداءً جيداً لأنني أحب هذا النوع من المراحل التمهيدية. لكن بعد حادث كتالونيا وتعرضي لكسر في القدم، والذي أبعدني عن التدريب لمدة 12 يوماً، لم أكن أتوقع أن أكون على خط الانطلاق في روماندي. لذا فإن التواجد هنا والمنافسة على الفوز أمر مميز جداً. لقد كانت فترة التعافي جيدة جداً مع الفريق، فقد قدّموا لي دعماً كبيراً، لذا فإن مجرد التواجد هنا يعني الكثير. أنا سعيد، وبالطبع كنت أطمح للفوز، لكنني راضٍ عن قدرتي على المنافسة على الفوز، خاصة بعد سوء الحظ الذي عانيته خلال الأسابيع الأربعة الماضية».