نصف نهائي الأبطال.. أتلتيكو مدريد يتحصن بالعقدة و«الثنائية» تحفّز أرسنال

معتز الشامي (أبوظبي)

يستضيف أتلتيكو مدريد، أحد عمالقة الكرة الإسبانية، فريق أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ميتروبوليتانو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وربما يكون أرسنال قد تذبذب في الأسابيع الأخيرة، ولكن آماله في تحقيق ثنائية الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا لا تزال قائمة إلى حدٍّ كبير.

وعانى أرسنال من فترة صعبة مؤخراً، حيث خسر أمام مان سيتي في نهائي كأس الرابطة، وفي مباراة مهمة في الدوري، لكنه لا يزال متقدماً بـ3 نقاط في صدارة الترتيب، رغم أن السيتي لديه مباراة مؤجلة.

أما أصحاب الأرض، فيحتلون المركز الرابع في الدوري الإسباني، وتمثّل بطولة دوري أبطال أوروبا أملهم الأخير في الفوز بلقب هذا الموسم، بعد هزيمتهم في نهائي كأس الملك، الأسبوع الماضي.

وبعد أن خسر فريق ميكيل أرتيتا في هذه المرحلة أمام بطل النسخة الماضية باريس سان جيرمان، الموسم الماضي، سيكون الفريق متحمساً للذهاب خطوة أخرى على الأقل.

كما أن أتلتيكو مدريد ليس غريباً على خيبات الأمل الأوروبية تحت قيادة دييجو سيميوني، حيث خسر نهائيين، «كلاهما أمام ريال مدريد»، وتعرّض لخروج واحد من الدور نصف النهائي خلال فترة الأرجنتيني الطويلة.

ويُعد أتلتيكو مدريد وأرسنال الأكثر خوضاً للمباريات في كأس أوروبا أو دوري أبطال أوروبا دون الفوز بالكأس العريقة، حيث لعب أرسنال 223 مباراة في البطولة الأوروبية الأهم للأندية، بينما لعب أتلتيكو مدريد 190 مباراة.

وتتوقع شبكة «أوبتا» فوز أتلتيكو مدريد بالمباراة بنسبة 35.1%، في حين تصل نسبة أرسنال إلى 37%، وتنتهي المباراة بالتعادل بنسبة 27.9%.

وسبق أن التقى الفريقان مرة واحدة في هذه البطولة، حيث حقق أرسنال فوزاً ساحقاً بنتيجة 4-0 على أرضه في مرحلة الدوري أكتوبر الماضي، وكانت هذه الهزيمة الأكبر لأتلتيكو في البطولة (خسر بـ 4 أهداف في 5 مناسبات إجمالاً).

أما مواجهتهما الأوروبية الأخرى، فكانت في نصف نهائي الدوري الأوروبي 2017-2018، حيث فاز أتلتيكو بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين (1-1 خارج أرضه، 1-0 على أرضه).

وستكون هذه المباراة السادسة عشرة في نصف نهائي كأس أوروبا أو دوري أبطال أوروبا بين فريقين من إسبانيا وإنجلترا.

وتأهلت الفرق الإنجليزية في 9 من أصل 15 مباراة سابقة (60%)، وكذلك في 4 من آخر 5 مباريات، باستثناء مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في موسم 2021-2022.

ومع ذلك، لم يسبق لأتلتيكو مدريد أن خسر أمام أي فريق إنجليزي في مباريات الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، سواء على ملعب فيسنتي كالديرون أو ملعب متروبوليتانو (6 مباريات، 3 انتصارات، 3 تعادلات)، وكانت جميع تلك المباريات الست ضد فرق مختلفة (تشيلسي، ليستر سيتي، ليفربول، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، وتوتنهام).