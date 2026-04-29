تتخطى المليار يورو.. تعرّف على التشكيلة الأغلى في نصف نهائي «الأبطال»

معتز الشامي (أبوظبي)

اقتربت ساعة الحسم في دوري أبطال أوروبا، حيث لا تزال 4 فرق في المنافسة، لكن مقعدين فقط في ملعب بوشكاش أرينا في بودابست ينتظران المتأهلين للنهائي، إذ يلعب في نصف النهائي الأول، حامل اللقب باريس سان جيرمان أمام بطل الدوري الألماني بايرن ميونيخ، فيما يخوض متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال مواجهة قوية ضد أتلتيكو مدريد.

ورغم خروج العديد من نجوم أوروبا، فلا يزال هناك وفرة من المواهب في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. لكن مَن يدخل ضمن التشكيلة الأغلى من حيث القيمة السوقية من بين المتأهلين الأربعة لنصف النهائي؟

ويحرس عرين أرسنال ديفيد رايا، الذي تبلغ قيمته السوقية الحالية 35 مليون يورو. ويواصل دفاع أرسنال القوي تألقه في قلب الدفاع، بوجود البرازيلي جابرييل (75 مليون يورو) إلى جانب الفرنسي ويليام ساليبا (90 مليون يورو)، أغلى مدافع في العالم.

ويسيطر باريس سان جيرمان على مركزي الظهيرين، حيث يلعب النجم البرتغالي نونو مينديز (75 مليون يورو) في مركز الظهير الأيسر، والمغربي أشرف حكيمي (80 مليون يورو) في مركز الظهير الأيمن.

وفي خط الوسط، يلعب ديكلان رايس (120 مليون يورو) إلى جانب جواو نيفيس لاعب باريس سان جيرمان (110 ملايين يورو). يبلغ سعر فيتينيا، زميل نيفيس ومواطنه، 110 ملايين يورو أيضاً، لكنه يغيب عن التشكيلة لكونه أكبر سناً من نيفيس.

ويحتل جمال موسيالا، لاعب بايرن ميونيخ (120 مليون يورو)، مركز صانع الألعاب، ويلعب بجانبه زميله مايكل أوليس (140 مليون يورو)، أغلى لاعب متبقٍّ في البطولة، على اليمين، وخفيتشا كفاراتسخيليا، لاعب باريس سان جيرمان (90 مليون يورو)، على اليسار.

ويقود خط الهجوم عثمان ديمبيلي (100 مليون يورو)، الفائز بالكرة الذهبية الموسم الماضي.

وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للتشكيلة الكاملة 1.04 مليار يورو.