«ترايثلون الإمارات» يتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية للشباب

«ترايثلون الإمارات» يتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية للشباب
29 ابريل 2026 15:30


دبي (وام)
أعلن اتحاد الترايثلون، تأهل اللاعبة شارلوت ثيرستون للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب، والمقررة في العاصمة السنغالية داكار خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر المقبلين، وتمكنت اللاعبة من التأهل بعد حصولها على ذهبية بطولة غرب آسيا التي أقيمت في الفجيرة، وحصولها على مركز متقدم في البطولة الآسيوية بالسعودية، إضافة إلى نتائجها المميزة في بطولة العالم التي أقيمت في أستراليا.
وأكد عبد الملك جاني، رئيس اتحاد الترايثلون، أن هذا التأهل يأتي نتاجاً للعمل الاحترافي والاستثمار في تطوير الرياضيين الشباب، إضافة إلى الحضور المتنامي لدولة الإمارات على الساحة الدولية في رياضة الترايثلون، مع طموحات بمواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع راية الدولة في المحافل العالمية المقبلة.
من جانب آخر، يشارك الاتحاد في منافسات بطولة العالم، المقررة في إسبانيا خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر المقبل، على ضوء الإعلان عن فتح باب التسجيل للمشاركة لفئتي الرجال والسيدات.

أخبار ذات صلة
تتويج الفائزين بـ «ترايثلون الشارقة» وسط أجواء تنافسية
اتحاد الترايثلون
الترايثلون
دورة الألعاب الأولمبية للشباب
آخر الأخبار
أوروبا الأسرع احتراراً في العالم
الأخبار العالمية
أوروبا الأسرع احتراراً في العالم
اليوم 16:05
ليفركوزن يجدد تعاقده مع تابسوبا حتى 2031
الرياضة
ليفركوزن يجدد تعاقده مع تابسوبا حتى 2031
اليوم 16:01
«إنسبشن» تشارك في «اصنع في الإمارات»
اقتصاد
«إنسبشن» تستعرض حلولها المدعومة بالذكاء الاصطناعي في «اصنع في الإمارات»
اليوم 16:00
الحمرية يفوز ببطولة الشارقة للسباحة
الرياضة
الحمرية يفوز ببطولة الشارقة للسباحة
اليوم 16:00
«المالية» تستعرض مع المستثمرين مناخ الأعمال وكفاءة الأطر التنظيمية
اقتصاد
«المالية» تستعرض مع المستثمرين مناخ الأعمال وكفاءة الأطر التنظيمية
اليوم 15:58
