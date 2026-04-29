«ترايثلون الإمارات» يتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية للشباب



دبي (وام)

أعلن اتحاد الترايثلون، تأهل اللاعبة شارلوت ثيرستون للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب، والمقررة في العاصمة السنغالية داكار خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر المقبلين، وتمكنت اللاعبة من التأهل بعد حصولها على ذهبية بطولة غرب آسيا التي أقيمت في الفجيرة، وحصولها على مركز متقدم في البطولة الآسيوية بالسعودية، إضافة إلى نتائجها المميزة في بطولة العالم التي أقيمت في أستراليا.

وأكد عبد الملك جاني، رئيس اتحاد الترايثلون، أن هذا التأهل يأتي نتاجاً للعمل الاحترافي والاستثمار في تطوير الرياضيين الشباب، إضافة إلى الحضور المتنامي لدولة الإمارات على الساحة الدولية في رياضة الترايثلون، مع طموحات بمواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع راية الدولة في المحافل العالمية المقبلة.

من جانب آخر، يشارك الاتحاد في منافسات بطولة العالم، المقررة في إسبانيا خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر المقبل، على ضوء الإعلان عن فتح باب التسجيل للمشاركة لفئتي الرجال والسيدات.