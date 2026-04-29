«شاهين» يشارك في دولية موناكو للرجبي



دبي (الاتحاد)

يشارك فريق شاهين للرجبي، التابع لاتحاد اللعبة، في بطولة موناكو الدولية لسباعيات الرجبي، التي تنطلق منافساتها بعد غدٍ الجمعة، بمشاركة 7 فرق من نخبة الأندية والمنتخبات الأوروبية إلى جانب شاهين، في محطة إعداد مهمة قبل الاستحقاقات القارية المقبلة.

وكان الفريق قد غادر إلى فرنسا قبل عدة أيام للدخول في معسكر تدريبي قصير، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية والتأقلم مع أجواء المنافسات قبل انطلاق البطولة.

ويضم فريق شاهين عناصره من اللاعبين المواطنين، ضمن خطة الاتحاد الهادفة إلى تطوير المواهب الوطنية ومنحها فرص الاحتكاك الدولي واكتساب الخبرات عبر المشاركات الخارجية.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، يتأهل متصدر كل مجموعة إلى المباراة النهائية. ويستهل شاهين مشواره بمواجهة قوية أمام فريق موناكو أحد أبرز الفرق الفرنسية، والذي يضم عدداً من لاعبي منتخب فرنسا، ثم يلتقي مع فريق سيفنز لاندز، قبل أن يختتم مبارياته في الدور الأول أمام فريق وامباستز.

وتضم قائمة الفريق 12 لاعباً، إلى جانب الجهاز الفني بقيادة خلدون المليح، ويعاونه يوسف شاكر، فيما يتولى نزار مهران مهام مدير الفريق.

وتأتي مشاركة شاهين في البطولة ضمن برنامج إعداد منتخب الإمارات للاستحقاقات المقبلة، والتي تشمل الجولة الأولى من بطولة آسيا للرجال والسيدات يومي 29 و30 أغسطس في الصين، ثم دورة الألعاب الآسيوية خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر في اليابان، قبل خوض الجولة الثانية من بطولة آسيا يومي 17 و18 أكتوبر في سريلانكا.

من جانبه، أكد محمد سلطان الزعابي أن مشاركة فريق شاهين في بطولة موناكو تمثّل محطة مهمة ضمن خطة الاتحاد لتجهيز اللاعبين المواطنين ومنحهم فرصاً أكبر للاحتكاك الخارجي واكتساب الخبرات من مدارس مختلفة في اللعبة، مشيراً إلى أن مثل هذه البطولات تسهم في رفع المستوى الفني والبدني وتعزز جاهزية اللاعبين قبل المشاركات الرسمية المقبلة.

وأضاف: الاتحاد يعمل وفق استراتيجية واضحة لتوسيع قاعدة الممارسين وصقل المواهب الوطنية، إلى جانب توفير أفضل برامج الإعداد والمعسكرات والمشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية، بما ينعكس إيجاباً على نتائج اللعبة في البطولات القارية والدولية.