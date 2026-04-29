الحمرية يفوز ببطولة الشارقة للسباحة

فاز نادي الحمرية ببطولة الشارقة للسباحة التي نظّمها مجلس الشارقة الرياضي بنجاح كبير في مسبح نادي المدام، وجاء نادي الذيد في المركز الثاني وتبعه نادي الشارقة الرياضي في المركز الثالث، كما برز نادي الذيد بتحقيق أربعة كؤوس لأفضل سباح في الفئات السنية المختلفة.

شارك في البطولة 172 سباحاً ما بين 8 و15سنة، مثلّوا 7 أندية هي: الحمرية والذيد والشارقة ودبا الحصن والبطائح والمدام ومليحة.

حققت البطولة الهدف منها بالنسبة لاكتشاف المواهب ورفع مستوى السباحين، وتابع منافساتها الدكتور محمد بن جرش، المدير التنفيذي للنادي، فيما توّج الفائزين جاسم الدوخي، رئيس قسم الألعاب الفردية بإدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس، ود. محمود نسيم، مدير النشاط الرياضي بالنادي، وحسان التومي، خبير السباحة بإدارة شؤون الرياضة والتطوير.