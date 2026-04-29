ليفركوزن يجدد تعاقده مع تابسوبا حتى 2031

ليفركوزن يجدد تعاقده مع تابسوبا حتى 2031
29 ابريل 2026 16:01


دوسلدورف (د ب أ)
أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تجديد تعاقده مع المدافع إدموند تابسوبا لمدة ثلاثة أعوام وحتى 2031، وانضم تابسوبا (27 عاماً) إلى ليفركوزن في 2020 من فريق فيتوريا جيماريش البرتغالي، وكان جزءاً من الفريق الذي لا يقهر، الذي فاز بلقبي الدوري والكأس في ألمانيا من دون أي خسارة.
وكان عقد لاعب منتخب بوركينا فاسو يمتد حتى 2028.
وقال سيمون رولفس، المدير الرياضي:«على مدار ستة أعوام ونصف العام، أصبح إدموند تابسوبا لاعباً رئيسياً في فريقنا، أحد أفضل المدافعين في الدوري، يلعب في أعلى المستويات الدولية، كان حجر الزاوية لفريقنا الفائز بالثنائية، حيث لعب دوراً شخصياً ضخماً في نجاحانا، وكان له تأثير استثنائي باعتباره حلقة الوصل بين جميع أجزاء الفريق»، وأكمل:«كواحد من أكثر اللاعبين خبرة حالياً، سيواصل إيدي دوره القيادي أثناء بناء فريق قادر على الفوز باللقب مرة أخرى».
قال تابسوبا إنه من غير المعتاد هذه الأيام في كرة القدم الاحترافية اللعب لناد واحد لفترة طويلة كهذه، لكن «باير ليفركوزن أصبح شيئاً مميزاً بالنسبة لي، بيتي الثاني حيث كوّنت العديد من الصداقات، سعيد بما حققناه سوياً. خضت بعض التجارب الرائعة هنا، وكنا قادرين على الاحتفال ببعض الألقاب الرائعة. هذا بالتحديد ما نهدف إليه مرة أخرى في المستقبل».
واضطر ليفركوزن لإعادة بناء فريقه بعد رحيل لاعبين واعدين مثل فلوريان فيرتز، وجرانيت تشاكا في الصيف، ويحتل ليفركوزن المركز السادس في الدوري الألماني، ومازال بإمكانه إنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

أخبار ذات صلة
كفاراتسخيليا يحسم مستقبله مع سان جيرمان
ويسا للبيع في نيوكاسل
ليفركوزن
الدوري الألماني
البوندسليجا
انتقالات اللاعبين
آخر الأخبار
أوروبا الأسرع احتراراً في العالم
الأخبار العالمية
أوروبا الأسرع احتراراً في العالم
اليوم 16:05
ليفركوزن يجدد تعاقده مع تابسوبا حتى 2031
الرياضة
ليفركوزن يجدد تعاقده مع تابسوبا حتى 2031
اليوم 16:01
«إنسبشن» تشارك في «اصنع في الإمارات»
اقتصاد
«إنسبشن» تستعرض حلولها المدعومة بالذكاء الاصطناعي في «اصنع في الإمارات»
اليوم 16:00
الحمرية يفوز ببطولة الشارقة للسباحة
الرياضة
الحمرية يفوز ببطولة الشارقة للسباحة
اليوم 16:00
«المالية» تستعرض مع المستثمرين مناخ الأعمال وكفاءة الأطر التنظيمية
اقتصاد
«المالية» تستعرض مع المستثمرين مناخ الأعمال وكفاءة الأطر التنظيمية
اليوم 15:58
