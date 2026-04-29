التحدي الـ11 في القرن الحالي.. فريقان «بلا ألقاب» في نصف نهائي «الأبطال»



عمرو عبيد (القاهرة)

بين أكثر 10 فرق خوضاً لمباريات دوري أبطال أوروبا، من دون الحصول على الكأس «ذات الأذنين»، يحتل أرسنال وأتلتيكو مدريد مراكز مُتقدمة في تلك القائمة، إلا أن المواجهة القوية التي تجمعهما الليلة، في نصف نهائي «الشامبيونزليج»، تنضم إلى قائمة أخرى مُختلفة، ظهرت 11 مرة فقط في القرن الحالي، لأكبر عدد من الفرق «غير المُتوّجة»، اجتمع ليلعب نصف النهائي في نُسخة واحدة.

وإذا كانت مباراة «الجانرز» و«الأتليتي»، تضمن لأحدهما العودة إلى المباراة النهائية مرة أخرى، فإن التاريخ «القديم» منذ مطلع القرن الـ21، يُعاند فكرة تتويج أي منهما، لكن الفائز بينهما يتمسّك بأمل تكرار «مفاجأة» باريس سان جيرمان، في النُسخة الماضية، 2024-2025، عندما ظهر مع أرسنال أيضاً في نصف النهائي، وتغلّب عليه، قبل حصد اللقب للمرة الأولى، على حساب «البطل الأسبق»، إنتر ميلان، في المباراة النهائية.

وبجانب هاتين المرتين الحديثتين، المُتتاليتين، بظهور فريقين لم يسبق لهما التتويج بالبطولة القارية في الدور نصف النهائي، تكرر هذا المشهد 9 مرات سابقة منذ عام 2001، سواء بوجود فريقين أو 3 في تلك المرحلة المتقدمة، وجاءت البداية مطلع القرن الحالي، في موسم 2000-2001، عندما خاض ليدز يونايتد وفالنسيا، نصف النهائي الأوروبي، بمواجهة مُباشرة بينهما، أسفرت عن تأهل «خفافيش» إسبانيا إلى النهائي، لكنّه لم يَفُر باللقب، رغم وصوله إلى ركلات الترجيح أمام بايرن ميونيخ، لكن البطل الألماني كان له رأي آخر في النهاية.

وفي موسم 2003-2004، كان الظهور «ثُلاثياً»، بوجود موناكو وديبورتيفو لا كورونيا، اللذين لا يملكان أي لقب في البطولة، بجانب تشيلسي الذي لم يكن قد تُوّج بعد آنذاك، ومع ذلك، استعاد البطل السابق الوحيد، بورتو، اللقب بعد 17 عاماً، على حساب موناكو في النهائي.

أرسنال كان على موعد مع محاولة أخرى في 2005-2006، في وجود فياريال، حيث تجاوزه «الجانرز» في نصف النهائي، الذي أوشك على اقتناص اللقب أمام برشلونة في النهائي، لكن رُبع الساعة الأخير «الشهير»، شهد «ريمونتادا كتالونية» لا تُنسى، ثم عاد «المدفعجية» مع «البلوز» للظهور معاً في نصف نهائي 2008-2009، إلا أن البطلين السابقيْن، مانشستر يونايتد وبرشلونة، أطاحا بهما على الترتيب، قبل تتويج «البارسا» للمرة الثالثة.

وخاض أتلتيكو مدريد نصف النهائي الأوروبي، مرتين متتاليتين في موسمي 2015-2016 و2016-2017، ورافقه في المرة الأولى مانشستر سيتي، الذي لم يكن قد فاز باللقب وقتها، ثم موناكو في محاولة «فاشلة» جديدة، لكن ريال مدريد فاز في النُسخة الأولى على «الأتليتي» في النهائي، بعد إقصاء «السيتي»، ثم احتفظ «الملكي» بالكأس على حساب يوفنتوس، بعدما أبعدا «الروخي بلانكوس» و«الأحمر والأبيض» في الدور قبل النهائي.

وللمرة الأولى خلال القرن الحالي، تشهد 3 نُسخ مُتتالية من البطولة، ظهور فريقين أو أكثر، ممن لم يسبق لهم التتويج، في نصف النهائي، لكن رغم «الغزو الثُلاثي» لهذا الدور في موسم 2019-2020، بواسطة باريس سان جيرمان وليون ولايبزيج، إلا أن بايرن ميونيخ حافظ على تفوّق الأبطال القُدامى وقتها، واقتنص اللقب من «الأمراء»، الذي خاض النهائي الأول في تاريخه.

ثم بلغ «سان جيرمان» نصف نهائي 2020-2021، مع مانشستر سيتي، لكن «البلومون» أطاحه من نصف النهائي، قبل خُسارة اللقب بغرابة في مفاجأة غير مُتوقّعة، أمام تشيلسي، الذي عاد إلى منصة التتويج بعد 9 سنوات آنذاك، كما لعب «السيتي» في نصف النهائي أيضاً بالنُسخة التالية، 2021-2022، ورافقه فياريال هذه المرة، لكنهما لم يبلغا النهائي بسبب ريال مدريد وليفربول.