الأربعاء 29 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
صحافة العالم بعد مباراة سان جيرمان والبايرن: «واو».. «نشيد كرة القدم»

29 ابريل 2026 16:36

 
باريس (وكالات)
جاءت ردود الفعل الإعلامية في أوروبا كبيرة لتعكس حجم الإثارة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ، ووصفت صحيفة «آس» الإسبانية اللقاء بأنه «نشيد لكرة القدم»، فيما علقت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية بعبارة: «واو، فقط واو»، أما صحيفة «لاجزيتا ديلو سبورت» الإيطالية فقد وصفت المواجهة: «باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، أنتما مذهلان».
وفى المباراة، كانت التوقعات في محلها تماماً، إذ جمعت بين فريقين يعتبران من الأفضل والأكثر ميلاً للهجوم في أوروبا.
ورفع باريس سان جيرمان رصيده من الأهداف في المسابقة إلى 43 هدفاً، بينما وصل بايرن ميونخ إلى 42 هدفاً، ليقترب كلاهما من الرقم القياسي المسجل باسم برشلونة والبالغ 45 هدفاً في موسم 1999 / 2000.
وقد يصبح هذا الرقم القياسي مهدداً في ميونيخ، عندما تتجدد المواجهة بين الخطوط الهجومية المرعبة. ففي صفوف سان جيرمان يبرز الثلاثي خفيتشا كفاراتسخيليا وعثمان ديمبلي (الذي سجل ثنائية) وديزيري دوي، بينما يقابلهم من جانب بايرن ميونخ الثلاثي هاري كين ومايكل أوليسه ولويس دياز، الذين سجلوا جميعاً في تلك الليلة.

«الإمارات للدواء» تعتمد أول بخاخ أنفي لحالات الحساسية الحادة بديلا للحقن
