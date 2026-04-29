محمد الشرقي يشيد بتأهل هدى آل علي لـ«الألعاب الأولمبية للشباب»

29 ابريل 2026 16:55


الفجيرة (وام)
التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، هنادي خليفة الكابوري، رئيس اتحاد القوس والسهم، بمناسبة تأهل لاعبة منتخب الإمارات الوطني ونادي الفجيرة للفنون القتالية، هدى آل علي، للألعاب الأولمبية للشباب فئة القوس المحدب لسن تحت 18، الذي سيُقام هذا العام في العاصمة السنغالية داكار.
وأكّد سموه اهتمام حكومة الفجيرة بدعم المواهب الرياضية الشابة، وتوفير البيئة المناسبة لتطوير قدراتهم، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في التدريب والعمل الجاد لرفع اسم الإمارة والدولة في المحافل الرياضية العالمية.
ونوّه سموه بمتابعة واهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بدعم الرياضيين وتمكينهم من تحقيق الإنجازات والتميز.
وهنّأ سموه اللاعبة هدى آل علي على هذا الإنجاز الرياضي المميز، الذي يعكس مستوى تطور الرياضة في دولة الإمارات، ويضاف إلى سجل إنجازات شباب الوطن في أوساط الرياضية الدولية.
وعبّرت هنادي خليفة الكابوري، رئيس اتحاد القوس والسهم، عن شكرها وتقديرها لسمو ولي عهد الفجيرة على دعمه واهتمامه بالشباب والقطاع الرياضي، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع علم الدولة في المحافل العالمية.
حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ونادر أبو شاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية.

أخبار ذات صلة
«ترايثلون الإمارات» يتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية للشباب
محمد الشرقي: ضمان بيئة طلابية مستقرة ومستدامة وآمنة
ولي عهد الفجيرة
القوس الأولمبي
دورة الألعاب الأولمبية للشباب
ألعاب الشباب
«الإمارات للدواء» تعتمد أول بخاخ أنفي لحالات الحساسية الحادة بديلا للحقن
«الإمارات للدواء» تعتمد أول بخاخ أنفي لحالات الحساسية الحادة بديلا للحقن
«فيفا» يدرس الزم الأندية بإشراك لاعب شاب محلي في المباريات
الرياضة
«فيفا» يدرس الزم الأندية بإشراك لاعب شاب محلي في المباريات
اليوم 18:15
اجتياز 15 متدرباً للدورة الدولية في كرة السلة
الرياضة
اجتياز 15 متدرباً للدورة الدولية في كرة السلة
اليوم 18:00
رئيس الدولة يلتقي ملك البحرين بحضور محمد بن راشد ومنصور بن زايد
علوم الدار
رئيس الدولة يلتقي ملك البحرين بحضور محمد بن راشد ومنصور بن زايد
اليوم 17:59
إيقاف حارس مرمى 13 مباراة بسبب «لكمة»!
الرياضة
إيقاف حارس مرمى 13 مباراة بسبب «لكمة»!
اليوم 17:54
