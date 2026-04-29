اجتياز 15 متدرباً للدورة الدولية في كرة السلة

اجتياز 15 متدرباً للدورة الدولية في كرة السلة
29 ابريل 2026 18:00

 
علي معالي (أبوظبي)
اجتاز 15 متدرباً في كرة السلة، دورة المدربين الدولية (المستوى الأول) للمجموعة الأولى، التي اختتمت في مقر اللجنة الأولمبية والتي نظمها الاتحاد، تحت اشراف الاتحاد الدولي، في إطار حرص الاتحاد على تطوير الكوادر الفنية والارتقاء بمستوى اللعبة.
شهد ختام الدورة حضور عبداللطيف الفردان، رئيس الاتحاد، حيث قام بتكريم المشاركين ومنحهم شهادات اجتياز الدورة، تقديراً لجهودهم والتزامهم خلال فترة البرنامج التدريبي.
أكد عبداللطيف الفردان بأن تنظيم دورة المستوى الأول يمثل خطوة أساسية في بناء قاعدة قوية من المدربين المؤهلين، مشيراً إلى أن الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بتأهيل الكوادر وفق أحدث المعايير الدولية.
وقال: «نحرص على توفير برامج تدريبية متخصصة تسهم في تطوير المدربين وصقل مهاراتهم، بما ينعكس إيجاباً على مستوى اللعبة في الدولة، ودورة المستوى الأول تُعد نقطة انطلاق مهمة لكل مدرب يسعى لاكتساب الأسس العلمية الصحيحة في التدريب».
وقال الدكتور منير بن الحبيب المحاضر الدولي، والمدير الفني للمنتخبات الوطنية نفخر بالمستوى المميز الذي أظهره المشاركون خلال الدورة، ونتطلع إلى استمرارهم في مسيرة التطوير من خلال المراحل المتقدمة، بما يسهم في إعداد جيل من المدربين القادرين على القيادة بكفاءة.
ويأتي تنظيم هذه الدورة ضمن خطة الاتحاد الاستراتيجية لتطوير كرة السلة، وتعزيز الجوانب الفنية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. 

أخبار ذات صلة
«دبي لكرة السلة» يختتم مبادرته المجتمعية
اتفاقية إماراتية مغربية لتطوير كرة السلة وإطلاق بطولة «السوبر» السنوية
كرة السلة
اتحاد السلة
عبداللطيف الفردان
دوري السلة
آخر الأخبار
«الإمارات للدواء» تعتمد أول بخاخ أنفي لحالات الحساسية الحادة بديلا للحقن
علوم الدار
«الإمارات للدواء» تعتمد أول بخاخ أنفي لحالات الحساسية الحادة بديلا للحقن
اليوم 18:15
«فيفا» يدرس الزم الأندية بإشراك لاعب شاب محلي في المباريات
الرياضة
«فيفا» يدرس الزم الأندية بإشراك لاعب شاب محلي في المباريات
اليوم 18:15
اجتياز 15 متدرباً للدورة الدولية في كرة السلة
الرياضة
اجتياز 15 متدرباً للدورة الدولية في كرة السلة
اليوم 18:00
رئيس الدولة يلتقي ملك البحرين بحضور محمد بن راشد ومنصور بن زايد
علوم الدار
رئيس الدولة يلتقي ملك البحرين بحضور محمد بن راشد ومنصور بن زايد
اليوم 17:59
إيقاف حارس مرمى 13 مباراة بسبب «لكمة»!
الرياضة
إيقاف حارس مرمى 13 مباراة بسبب «لكمة»!
اليوم 17:54
