اجتياز 15 متدرباً للدورة الدولية في كرة السلة



علي معالي (أبوظبي)

اجتاز 15 متدرباً في كرة السلة، دورة المدربين الدولية (المستوى الأول) للمجموعة الأولى، التي اختتمت في مقر اللجنة الأولمبية والتي نظمها الاتحاد، تحت اشراف الاتحاد الدولي، في إطار حرص الاتحاد على تطوير الكوادر الفنية والارتقاء بمستوى اللعبة.

شهد ختام الدورة حضور عبداللطيف الفردان، رئيس الاتحاد، حيث قام بتكريم المشاركين ومنحهم شهادات اجتياز الدورة، تقديراً لجهودهم والتزامهم خلال فترة البرنامج التدريبي.

أكد عبداللطيف الفردان بأن تنظيم دورة المستوى الأول يمثل خطوة أساسية في بناء قاعدة قوية من المدربين المؤهلين، مشيراً إلى أن الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بتأهيل الكوادر وفق أحدث المعايير الدولية.

وقال: «نحرص على توفير برامج تدريبية متخصصة تسهم في تطوير المدربين وصقل مهاراتهم، بما ينعكس إيجاباً على مستوى اللعبة في الدولة، ودورة المستوى الأول تُعد نقطة انطلاق مهمة لكل مدرب يسعى لاكتساب الأسس العلمية الصحيحة في التدريب».

وقال الدكتور منير بن الحبيب المحاضر الدولي، والمدير الفني للمنتخبات الوطنية نفخر بالمستوى المميز الذي أظهره المشاركون خلال الدورة، ونتطلع إلى استمرارهم في مسيرة التطوير من خلال المراحل المتقدمة، بما يسهم في إعداد جيل من المدربين القادرين على القيادة بكفاءة.

ويأتي تنظيم هذه الدورة ضمن خطة الاتحاد الاستراتيجية لتطوير كرة السلة، وتعزيز الجوانب الفنية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.