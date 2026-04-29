«دبي لكرة السلة» يختتم مبادرته المجتمعية

29 ابريل 2026 17:51


علي معالي (دبي)
اختتم نادي دبي لكرة السلة، بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام، مبادرته المجتمعية التي أطلقها خلال شهر رمضان المبارك، بالتبرع بـ3055 سلة غذائية، في إطار حملة إنسانية رافقت مشاركته في الدوري الأوروبي لكرة السلة أمام فريق إل دي سي إل أسفيل الفرنسي، وجسدت قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية في إمارة دبي.
وانطلقت المبادرة بالتزامن مع المباراة التي انتهت بفوز فريق دبي لكرة السلة بنتيجة 96-85، حيث جرى تحويل كل نقطة يسجلها الفريق، إضافة إلى كل تذكرة حضور، إلى سلة غذائية مخصصة للأسر والأفراد المحتاجين، بما عزز ارتباط الأداء الرياضي بالأثر المجتمعي المباشر.
واختتمت الحملة اليوم بمنطقة مشرف (محيصنة)، عبر توزيع أكثر من 100 صندوق غذائي، بما يضمن استمرار أثر المبادرة الإنسانية بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.
وأكد نادي دبي لكرة السلة، رغم خوضه مبارياته الأخيرة خارج أرضه، استمرار ارتباطه الوثيق بالمدينة التي يمثلها، مشيراً إلى أن نجاح هذه المبادرات يعكس تفاعل المجتمع ودعمه المستمر.
وقال ديجان كامينياشفيتش، الرئيس التنفيذي المشارك للنادي، إن ما تحقق من مبادرات إنسانية جاء نتيجة التفاعل الكبير من المجتمع، موضحاً أن دبي تتميز بقدرتها على توحيد مختلف الثقافات عبر الرياضة، ليس فقط لدعم فريق، بل لدعم المجتمع ككل.
وأضاف أن المبادرات تعكس روح الامتنان تجاه المدينة التي ينتمي إليها النادي، وتجسد الهوية المجتمعية التي يسعى لتعزيزها إلى جانب مشاركاته الرياضية في أوروبا.

