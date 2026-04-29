الأربعاء 29 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«الشارقة لرياضة المرأة» تختتم بطولة المدارس التخصصية للسلة والطائرة

29 ابريل 2026 19:41


الشارقة (وام)
اختتمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، نهائيات بطولة المدارس التخصصية في كرة السلة والكرة الطائرة، التي أُقيمت يومي 28 و29 أبريل الجاري، في مركز الرقة للألعاب الجماعية، بعد مرحلة تمهيدية أقيمت في فبراير الماضي وشهدت منافسات بين عدد من المدارس الحكومية والخاصة في إمارة الشارقة على ملاعب أندية المؤسسة وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص.
وفي منافسات كرة السلة، توّجت مدرسة الرسالة العلمية الدولية بالمركز الأول في فئة (8-9 سنوات) تلتها الشارقة النموذجية بنات، فيما جاءت مدرسة أسماء للتعليم الأساسي في المركز الثالث، وفي فئة (9-10 سنوات) حققت مدرسة أسماء للتعليم الأساسي المركز الأول تلتها الشارقة النموذجية بنين، بينما سجلت المدرسة الإماراتية الأميركية حضورها ضمن المراكز المتقدمة بحصولها على المركز الثالث.
أما في منافسات الكرة الطائرة، فقد توّجت مدرسة المنار بالمركز الأول في الحلقة الثانية، فيما حسمت مدرسة فاطمة الزهراء صدارة منافسات الحلقة الثالثة تلتها المدرسة الإماراتية الأميركية.
وأكدت اليازية السويدي رئيس شعبة الإعداد والمتابعة الفنية في المؤسسة، أن البطولة تمثل جزءاً من مبادرة المدارس التخصصية إحدى المشاريع الرئيسة للمؤسسة مشيرةً إلى أن الخطوة تسهم في نشر الثقافة الرياضية وتنويع الألعاب الممارسة في المدارس واكتشاف قدرات الطالبات وتوجيهها نحو المسار المناسب.

