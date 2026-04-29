«كاف» و«يويفا» يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير كرة القدم حتى 2031

29 ابريل 2026 19:59

 
فانكوفر (د ب أ)
وقع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، باتريس موتسيبي، ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ألكسندر تشيفرين، مُذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون، النمو وتطوير كرة القدم عبر قارتي أوروبا وأفريقيا.
وقال «كاف» في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء أن مذكرة التفاهم التي وقعت في مدينة فانكوفر الكندية، تؤكد على المبادئ التوجيهية المشتركة بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي لكرة القدم مع إبراز دور اللعبة في تعزيز الشمول، المشاركة والتماسك الاجتماعي، مع إعادة التأكيد على الالتزام المشترك بالتضامن، النزاهة والانفتاح.
قال موتسيبي ضمن البيان الرسمي «شهدت كرة القدم الأفريقية نُمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، ونواصل العمل من أجل جعلها من بين الأفضل في العالم. ومن خلال توقيع مُذكرة التفاهم مع يويفا، فإننا نعزز روابطنا التاريخية والصداقة بين أفريقيا وأوروبا، التي شهدت تألق بعض أفضل اللاعبين الأفارقة في الدوريات الأوروبية».
وأضاف «تشمل هذه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كرة القدم للشباب والسيدات، التطوير، وتعليم وتكوين المدربين والحكام، وتعزيز الحوكمة والتطوير المؤسسي. كما تعكس الرؤية المشتركة بين الاتحادين لاستخدام كرة القدم كأداة لجمع وتوحيد شعوب قارتينا».
وتابع «ومن خلال توحيد خبراتنا ومواردنا، سيضمن كاف ويويفا، أن تظل كرة القدم مصدر أمل، وفرح، ووحدة لملايين الأشخاص حول العالم».
من جانبه قال تشيفرين «تحتضن أوروبا وأفريقيا مشهداً استثنائياً لكرة القدم، حيث تؤدي اللعبة دوراً حيوياً سواء فوق أرضية الميدان أو داخل المجتمع. وتعكس مُذكرة التفاهم هذه التزامنا المشترك بتوسيع الفرص أمام الفتيان والفتيات في كرة القدم للشباب، مع تسخير قوة اللعبة لتطوير كرة القدم النسائية وتعزيز صحة ورفاه النساء».
وأشار رئيس يويفا «ومن خلال العمل عن قرب مع كاف، نهدف إلى الاستثمار في الأفراد، تبادل الخبرات، وتعزيز الأثر الإيجابي والدائم لكرة القدم على المجتمعات عبر القارتين».
ستجمع مُذكرة التفاهم، التي تمتد حتى 30 يونيو 2031، الخبرات والتجارب في عدة مجالات استراتيجية، تشمل كرة القدم للشباب والسيدات، حيث ستشارك الاتحادات الأعضاء في «الكاف»، في مسابقات مختارة للشباب بين «الكاف» والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلى جانب فرص المشاركة المتبادلة في مبادرات مثل بطولة كرة القدم للمدارس الأفريقية.

