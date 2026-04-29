اتحاد الرماية يطلق النسخة الأولى لبطولة المواهب

29 ابريل 2026 20:14


أبوظبي (وام)
أعلن اتحاد الرماية تنظيم النسخة الأولى من بطولة المواهب للناشين في البندقية والمسدس هوائي للفئة من 12 إلى 16 عاماً على مدار يومي 16 و17 مايو المقبل في إمارة الشارقة، وقال الاتحاد «إن البطولة في نسختها الأولى ضمن مبادرات لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية بإشراف وزارة الرياضة، وبالتعاون مع نادي الشارقة الرياضي، وتستهدف اكتشاف وصقل المواهب الرياضية الواعدة، وتوسيع قاعدة الممارسين».
وتوجه محمد سهيل النيادي، رئيس اتحاد الرماية، بالشكر والتقدير إلى الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، على تقديم المبادرات المبتكرة، وتبني الاستراتيجيات الداعمة للتطور، وتأسيس أجيال من الرياضيين يمتلكون القدرة على رفع علم دولة الإمارات في المحافل الخارجية.
وأشار إلى أن اكتشاف المواهب، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة لممارسة رياضة الرماية، من الأولويات التي تمثل مرتكزاً مهماً في خطط وبرامج الاتحاد، ضمن الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، مضيفاً أن النسخة الأولى ستتبعها بطولات أخرى بالتعاون مع اللجنة، بالإضافة إلى اضطلاع اللجان الفنية والتنظيمية في الاتحاد بجهود كبيرة لوضع كافة التدابير لنجاحها، تمهيدا لانتقاء المواهب الواعدة، وإدراجهم ضمن قائمة الرماة المحترفين، لدعم المنتخبات الوطنية، والتنسيق مع اللجنة في البرامج اللاحقة لتأهيلهم.

