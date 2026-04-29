تعادل «خاسر» يحرم حتا والعروبة من وصافة «دوري الأولى»

معتصم عبدالله (أبوظبي)
فشل فريقا حتا والعروبة في اقتناص وصافة ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعدما اكتفيا بالتعادل 1-1 في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد حمدان بن راشد، في المباراة المؤجلة من الجولة 25، والتي أُجلت بسبب ارتباط «الإعصار» بخوض نهائي «كأس الاتحاد» أمام 365 الأسبوع الماضي.
وافتتح المالي تيكورا تراوري التسجيل للعروبة، مستفيداً من تمريرة طولية خلف الدفاع تعامل معها بذكاء، ليضعها في شباك الحارس مرزوق البدواوي، قبل أن يدرك أيمن رشوق التعادل لحتا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 42، ليستمر التعادل حتى صافرة النهاية للدولي سلطان محمد صالح والذي قاد طاقم تحكيم المباراة.
ورفع حتا رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف أمام العروبة الرابع بالرصيد ذاته، فيما بقي دبا الحصن في مركز الوصافة برصيد 46 نقطة، مقابل 50 نقطة ليونايتد المتصدر.
وأُقيمت المباراة المؤجلة قبل انطلاق الجولة 26، المقررة مساء الأحد المقبل، والتي تشهد سبع مواجهات تجمع مصفوت ويونايتد، والعربي والإمارات، والعروبة ودبا الحصن، وسيتي ومجد، والحمرية والفجيرة، والذيد والجزيرة الحمراء، والاتفاق وحتا.

