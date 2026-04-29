أزمون ينقذ شباب الأهلي من الخسارة أمام خورفكان في الوقت القاتل

29 ابريل 2026 21:38

 
معتصم عبدالله (دبي)
اكتفى شباب الأهلي بالتعادل 3-3 أمام ضيفه خورفكان، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد راشد، ضمن المواجهة المؤجلة من الجولة 23، والتي أُجلت بسبب مشاركة «الفرسان» في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث ودع الفريق المنافسة من الدور نصف النهائي بالخسارة أمام ماتشيدا زيليفيا الياباني 0-1.
سجل لشباب الأهلي يوري سيزار هدفين في الدقيقتين 14 و48، وأضاف البديل سردار أزمون هدف التعادل القاتل في الدقيقة 96، فيما أحرز أهداف خورفكان أيلتون فيليبي في الدقيقة 34، وماتيوس ليما بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 37، وأحمد جشك في الدقيقة 59.
وبهذه النتيجة، رفع شباب الأهلي رصيده إلى 53 نقطة في مركز الوصافة، بفارق 6 نقاط خلف العين المتصدر، والذي بات بحاجة إلى فوز واحد فقط لحسم اللقب مع تبقي ثلاث جولات على ختام الدوري، فيما رفع خورفكان رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن.
وافتتح يوري سيزار التسجيل لشباب الأهلي بتسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة ذكية من محمد جمعة المنصوري، قبل أن يعود خورفكان سريعاً بهدف التعادل عبر مقصية رائعة من أيلتون فيليبي في الدقيقة 34، بعد كرة هيأها عبدالله الرفاعي داخل المنطقة.
وقبل نهاية الشوط الأول، أضاف خورفكان الهدف الثاني مستفيداً من هدف عكسي سجله ماتيوس ليما لاعب شباب الأهلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 37، أثناء محاولته إبعاد كرة من ركلة ركنية نفذها لورينسي دو.
ومع بداية الشوط الثاني، أدرك يوري سيزار التعادل بتسجيله هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 48، برأسية متقنة ترجم بها عرضية مرصاد سيفي من الجهة اليسرى، غير أن خورفكان عاد سريعاً للتقدم عبر أحمد جشك في الدقيقة 59 إثر هجمة مرتدة.
وظل شباب الأهلي يبحث عن التعادل حتى نجح البديل سردار أزمون في إدراك التعادل القاتل برأسية في الدقيقة 96، لينقذ «الفرسان» من الخسارة في الوقت بدل الضائع.

