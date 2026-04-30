الخميس 30 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الفيفا يعاقب الزمالك قبل قمة الأهلي

30 ابريل 2026 08:13

القاهرة (د ب أ)
تلقي نادي الزمالك المصري إخطاراً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بإيقاف قيد جديد لمدة ثلاث فترات انتقال، ليتعرض لنفس العقوبة للمرة 15 خلال الموسم الجاري.
وقال مصدر بالزمالك أن إيقاف القيد بسبب مستحقات نادي أولكساندريا الأوكراني في صفقة ضم البرازيلي خوان بيزيرا جناح الفريق.
وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن الأزمة تتمثل في القسط الأخير من صفقة شراء اللاعب، الذي يصل إجمالي التعاقد معه مليون و800 ألف دولار.
ويعد بيزيرا من أبرز لاعبي الزمالك هذا الموسم، وفرض نفسه بقوة على التشكيل الأساسي ليساهم في اعتلاء الفريق لصدارة جدول الدوري، والتأهل لنهائي كأس الكونفدرالية، ليكون الفريق مرشحاً لتحقيق لقبين.
وجاءت العقوبة قبل المباراة المرتقبة للزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري، مساء الجمعة، بينما سيلاقي اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية بعد أسبوع من القمة المصرية.

