الخميس 30 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
עדד אליום
رونالدو ينتقد الأوضاع بالدوري السعودي: نلعب كرة القدم ولسنا في حرب!

30 ابريل 2026 08:18

الرياض(د ب أ)
أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، عن سعادته بعد الفوز الثمين الذي حققه فريقه أمام الأهلي في قمة مباريات الجولة الثلاثين من الدوري السعودي للمحترفين، وهو الفوز الذي اقترب به الفريق كثيراً من حسم اللقب.
وقال رونالدو في تصريحات بعد نهاية اللقاء إن النصر واجه واحداً من أفضل الفرق في الدوري، وهو ما زاد من صعوبة اللقاء، مشيراً إلى أن المباراة كانت متقلبة إذ لم يقدم الفريق أداءً جيداً في الشوط الأول، قبل أن تصبح الأمور أفضل في الشوط الثاني الذي حسم خلاله الفريق نقاط اللقاء.
واستهجن رونالدو بعض الأحداث التي شهدتها المباراة، مشيراً إلى أنها في النهاية كرة قدم "وليست حرباً"، فيما ربط بين هذه الأحداث وبين بعض الأمور التي حدثت خلال الفترة الماضية، والتي اعتبرها تؤثر سلباً على الصورة العامة للدوري خارج المملكة، وتحديداً في أوروبا.
وكانت المباراة شهدت بعض المناوشات بين لاعبي الفريقين، ما دفع الحكم لإشهار 7 بطاقات صفراء.
وأعرب رونالدو عن استيائه من قيام بعض اللاعبين باستخدام حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي, في الاحتجاج على الحكام والتحدث بأشياء مبالغ فيها حول الدوري، مشيراً إلى أنه سيتحدث عن الكثير من هذه الأمور بعد نهاية الموسم.

