بوتابوفا.. موعد مع التاريخ ودرس في جمال الرياضة!

مدريد(رويترز)

أصبحت أناستاسيا بوتابوفا، أول لاعبة تشارك بديلة للاعبة منسحبة وتصل إلى قبل نهائي إحدى بطولات اتحاد ​لاعبات التنس المحترفات ذات الألف نقطة، بعد فوزها المثير 6-1 و6-7 و6-3 على كارولينا بليسكوفا في بطولة مدريد المفتوحة.

واستغلت ⁠اللاعبة النمساوية المولودة في روسيا، التي خسرت في التصفيات الأسبوع ​الماضي، دخولها غير المتوقع إلى القرعة الرئيسية، وصعقت ​بليسكوفا، ‌المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، في ⁠مباراة ​متقلبة أهدرت فيها ثلاث نقاط لحسم الفوز.

وخلال مشوارها في البطولة، فازت بوتابوفا على بطلة فرنسا المفتوحة السابقة إيلينا أوستابنكو وإيلينا ريباكينا المصنفة الثانية عالمياً.

وعندما سئلت عما إذا ‌كانت تعتقد أنها ستصل إلى الدور قبل النهائي بعد ‌خسارتها في التصفيات، قالت بوتابوفا: "لا، لم أكن لأعتقد ذلك، على الإطلاق.

"هذا جمال رياضتنا. حصلت على فرصة ثانية ​والآن أنا هنا.

"أنا سعيدة للغاية. لا يوجد شيء أفضل من هذا يمكن أن يحدث في حياتي حالياً"..

وبعدما خسرت شوطاً واحداً فقط في طريقها لحسم المجموعة الأولى، بدت بوتابوفا في طريقها لتحقيق انتصار ‌سهل، عندما حصلت على ثلاث نقاط ​للمباراة في المجموعة الثانية.

لكن بليسكوفا عادت بقوة لتفرض شوطاً فاصلاً عادلت من خلاله النتيجة.

وتأخرت بوتابوفا 3-1 في المجموعة الحاسمة، لكنها فازت بخمسة أشواط متتالية، ​وحسمت الفوز بعاشر ‌إرسال ⁠ساحق تلعبه ‌في المباراة قبل أن تجثو على ‌ركبتيها.

وقالت بوتابوفا "حصلت على بعض نقاط المباراة في المجموعة الثانية على الإرسال. لم أستطع ⁠السيطرة على أعصابي في ذلك الوقت، أعلم ذلك.

"لكن يبدو ​أن هذه البطولة تمنحني فرصاً ثانية باستمرار، وأستغلها دائماً".

وستواجه بوتابوفا في قبل النهائي الأوكرانية مارتا كوستيوك التي تغلبت 7-6 و6-صفر على ليندا نوسكوفا.

وكانت كوستيوك قد هزمت بوتابوفا في الدور الرابع العام الماضي في مدريد، ​ولم تخسر أي مباراة على الملاعب الرملية ​هذا العام.