«سجل مورينيو» يقربه من العودة إلى ريال مدريد

معتز الشامي (أبوظبي)

يعد جوزيه مورينيو المدرب الأكثر شعبية في تاريخ كرة القدم، وقد يضيف "المدرب الاستثنائي" فصلاً جديداً إلى مسيرته المذهلة، حيث تشير تقارير موثوقة إلى أن مورينيو هو المرشح المفضل لرئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، لتولي منصب المدير الفني الدائم للفريق. ويتمتع الرئيس المخضرم بنفوذ كبير في النادي الملكي، وقد يضمن تأييده عودة مورينيو، رغم اعتراضات بعض أعضاء إدارة النادي.

وأشرف المدير العام لريال مدريد، خوسيه أنخيل سانشيز، على عملية تعيين تشابي ألونسو، ولكن من المفهوم الآن أن بيريز سيتولى زمام الأمور، حيث يرتبط مورينيو حالياً بعقد مع بنفيكا حتى عام 2027، وهو في طريقه لتحقيق موسم خالٍ من الهزائم، إلا أن رحيله كان متوقعاً هذا الصيف، قبل أن يتزايد اهتمام ريال مدريد به.

سيرحب المدرب البالغ من العمر 63 عاماً بالعودة إلى سانتياجو برنابيو بعد 13 عاماً من رحيله في عام 2013، وقد قارنا سجله مع سجل خلفائه.

وامتدت فترة مورينيو الأولى مع ريال مدريد لـ 178 مباراة على مدار 3 سنوات، وحقق خلالها نجاحاً نسبياً، لكنه فشل في تحقيق اللقب العاشر المنشود من دوري أبطال أوروبا، وفاز المدرب البرتغالي الأسطوري بلقب الدوري الإسباني عام 2012، لكنه رحل في نهاية الموسم التالي بعد فشله في الفوز بأي لقب كبير.

ومع ذلك، يمتلك مورينيو في الواقع سجلاً أفضل من حيث متوسط النقاط لكل مباراة (2.30) مقارنة بجميع المدربين الذين خلفوه في قيادة ريال مدريد منذ العام 2010.

وتفوق كارلو أنشيلوتي في معدل النقاط المسجلة في المباراة الواحدة (2.36) خلال فترته الأولى مع الفريق، ولكن عند جمع فترتي تدريبه، يصل المعدل إلى 2.29، وعادل زين الدين زيدان معدل مورينيو في المباراة الواحدة خلال فترته الأولى، لكن هذا المعدل انخفض مجدداً إلى 2.19 عند حسابه خلال فترتي تدريبه مع ريال مدريد.

وحقق كل من زيدان وأنشيلوتي ألقاباً متعددة في دوري أبطال أوروبا مع النادي الملكي، وعلى الرغم من كل إنجازاته الكروية، لم يفز مورينيو بلقب الدوري منذ 11 عاماً، فهل يمكنه العودة إلى المجد مع ريال مدريد؟.