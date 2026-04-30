الخميس 30 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
سيميوني يشكك في صحة ركلة جزاء أرسنال

30 ابريل 2026 09:26

مدريد(د ب أ)
أبدى دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني تفاؤلاً بعد التعادل 1 / 1 مع أرسنال الإنجليزي، مساء الأربعاء، في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال سيميوني في تصريحات عقب اللقاء الذي أقيم في العاصمة الإسبانية: "جوليان ألفاريز سيخضع لفحوصات طبية، وأتمنى أن تكون إصابته طفيفة"، مضيفاً: "أنا متفائل دائماً" وذلك رداً على سؤال عن حظوظ فريقه في لقاء الإياب.
وأشار المدرب الأرجنتيني عبر صحيفة (آس) الإسبانية: "لقد تعرض جوليانو سيميوني لكدمة بعد اصطدام بمدافع أرسنال هينكابي، وأتمنى ألا تكون إصابة خطيرة، بينما شكا سورلوث من آلام في الساق أثناء عمليات الإحماء، وفضلنا عدم الدفع به لتفادي إرهاقه قبل مباراة الإياب".
وواصل: "لا أؤمن بالحظ بل الاستمرارية، فالشوط الأول كان متكافئاً، تفوق أرسنال في الاستحواذ لكن دون خطورة حقيقية، إنهم فريق مميز للغاية، بينما تحسن مستوانا في الشوط الثاني لأن البدلاء كانوا أفضل من الأساسيين، وكنا أفضل من أرسنال في الشوط الثاني".
وأوضح: "لقد تراجعت شراسة أرسنال وكنا أكثر تنظيماً في الشوط الثاني، وتحسنا دفاعياً، وأهدرنا فرصاً خطيرة لجريزمان ولوكمان".
وشكك سيميوني في صحة ركلة الجزاء التي سجل منها الفريق اللندني هدفه الوحيد، قائلاً "الاحتكاك بين هانكو وجيوكيريس كان طفيفاً، لا يرتقي لاحتسابه ركلة جزاء في مباراة بقبل نهائي دوري أبطال أوروبا".
ويلتقي الفريقان إياباً يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن.
ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في المباراة النهائية المقررة في 30 مايو مع الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب ضد بايرن ميونيخ الألماني.

أخبار ذات صلة
«فلسفة فابريجاس» تضع كومو على طريق «الكبار»
أرتيتا ينتقد مخالفة الحكم لقانون كرة القدم
دييجو سيميوني
أتلتيكو مدريد
أرسنال
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
أسعار الوقود في الإمارات لشهر مايو
اقتصاد
أسعار الوقود في الإمارات لشهر مايو
اليوم 10:09
موسوعة القيادة الإماراتية.. إرث الوطن
علوم الدار
موسوعة القيادة الإماراتية.. إرث الوطن
اليوم 10:30
تطورات جديدة في فضيحة التحكيم الإيطالي تهز «الكالتشيو»!
الرياضة
تطورات جديدة في فضيحة التحكيم الإيطالي تهز «الكالتشيو»!
اليوم 10:30
«فلسفة فابريجاس» تضع كومو على طريق «الكبار»
الرياضة
«فلسفة فابريجاس» تضع كومو على طريق «الكبار»
اليوم 10:00
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يطلع على خيارات جديدة بشأن إيران
اليوم 09:58
