أرتيتا ينتقد مخالفة الحكم لقانون كرة القدم

مدريد(د ب أ)

بدا ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي منزعجاً للغاية من قرارات التحكيم في مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني، التي انتهت بالتعادل 1/1، مساء الأربعاء، في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

تقدم أرسنال بهدف فيكتور جيوكيريس في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، وأدرك الفريق المدريدي التعادل بركلة جزاء أخرى سددها جوليان ألفاريز في الدقيقة 56.

وتراجع الحكم الهولندي الذي أدار المباراة عن احتساب ركلة جزاء أخرى لجيوكيريس، في الدقائق الأخيرة من المباراة بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وعلق أرتيتا على قرار الحكم بإلغاء ركلة الجزاء الثانية، قائلاً: "تحدثت مع اللاعبين وفهمت سبب إلغاء ركلة الجزاء، ما حدث مخالفة للوائح والقوانين، ولا أتفهم سبب إلغاء ركلة الجزاء".

وأضاف المدرب الإسباني عبر قناة تي إن تي سبورتس: "أنا مستاء للغاية، الاحتكاك كان واضحاً، ولا يمكن إلغاء ركلة جزاء بعد مشاهدة إعادة هذه المخالفة 13 مرة".

وتابع: "لا أعرف ما إذا كان الحكم تأثر بالضغط الجماهيري، ولكن قراراته خاطئة، وغيرت مسار المباراة".

وبشأن ركلة جزاء أتلتيكو مدريد، واصل مدرب أرسنال: "لقد طبق الحكم القاعدة بحذافيرها، ولا يمكنني التعليق عليها، إنها ركلة جزاء".

وبدا أرتيتا راضياً عن أداء لاعبيه، قائلاً: "كان هناك الكثير من الإيجابيات، وكنا ندرك أننا سنواجه لحظات صعبة هنا في معقل أتلتيكو".

وختم تصريحاته: "نحن في وضع ممتاز، ومصيرنا بأيدينا عندما سنلعب إياباً وسط جماهيرنا".

ويلتقي الفريقان إيابا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في المباراة النهائية المقررة في 30 مايو مع الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب ضد بايرن ميونيخ الألماني.