تطورات جديدة في فضيحة التحكيم الإيطالي تهز «الكالتشيو»!

معتز الشامي (أبوظبي)

كشفت تقارير إعلامية إيطالية عن تطورات جديدة في قضية التحكيم التي تهز كرة القدم الإيطالية، والمتعلقة برئيس لجنة الحكام السابق جيانلوكا روكي، حيث أكدت مصادر متعددة عدم وجود أي لقاء مباشر جمعه بمسؤولي نادي إنتر في الواقعة محل التحقيق، رغم الجدل الكبير الذي أثير خلال الأيام الماضية.

ووفقاً لما نشرته صحف إيطالية بارزة، من بينها "لا جازيتا ديلو سبورت" ووكالة "أنسا"، فإن روكي لم يتحدث مع مسؤولي إنتر خلال الاجتماع الذي عقد يوم 2 أبريل 2025 في ملعب "سان سيرو"، بل دار حديثه مع حكام أو أفراد من منظومة التحكيم، وهو ما يضعف الاتهامات التي ربطت بينه وبين إدارة "النيراتزوري"، وتأتي هذه التطورات في ظل تحقيقات موسعة تشمل روكي، إلى جانب مشرف تقنية الفيديو أندريا جيرفاسوني وثلاثة حكام آخرين في غرفة "الفار"، على خلفية الاشتباه في التلاعب بقرارات تحكيمية والتأثير على تعيينات الحكام.

وكانت الاتهامات قد أشارت إلى احتمال قيام روكي بتعيين حكام مقربين من إنتر في مباريات معينة، وهي مزاعم نفاها رئيس النادي جوزيبي ماروتا بشكل قاطع، مؤكداً عدم وجود أي تدخل من جانب الإدارة في مثل هذه الأمور.

وبحسب نفس المصادر، لم يتم حتى الآن توجيه أي اتهام رسمي لأي لاعب أو مسؤول داخل نادي إنتر، أو أي نادٍ آخر في الدوري الإيطالي، ما يعزز فرضية أن القضية تتركز داخل منظومة التحكيم نفسها دون امتدادات مباشرة للأندية.

ويُعتقد أن الاجتماع الذي جرى في "سان سيرو" شهد اتخاذ قرارات مهمة تتعلق بتعيين الحكم أندريا كولومبو، لإدارة مباراة إنتر وبولونيا في الدوري يوم 20 أبريل 2025، بالإضافة إلى تعيين دانييلي دوفيري لمباراة إياب نصف نهائي كأس إيطاليا بين إنتر وميلان، وهو ما حرمه لاحقاً من إدارة المباراة النهائية.

وفي الوقت الذي يستعد فيه جيرفاسوني للمثول أمام المدعي العام في ميلانو، لن يحضر روكي جلسة الاستجواب المقررة، خاصة أنه لم يتسلم حتى الآن كامل المستندات المتعلقة بالاتهامات الموجهة إليه، ما يفتح الباب أمام مزيد من الغموض في واحدة من أكثر القضايا حساسية في الكرة الإيطالية خلال السنوات الأخيرة.