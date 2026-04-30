«فورمولا 1» تعود من ميامي بعد استراحة طويلة

لندن(د ب أ)

تعود فورمولا 1 بعد توقف دام خمسة أسابيع مع سباق جائزة ميامي الكبرى هذا الأسبوع، بعدما توقفت منافسات فورمولا 1 منذ فوز كيمي أنتونيللي بالسباق في اليابان في 29 مارس، فيما تم إلغاء السباقات التي كانت مقررة في البحرين والسعودية في أبريل نتيجة الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث أكد مسؤولون عدم إمكانية استضافة السباقات في أماكن بديلة في أبريل.

وستكون هناك أيضاً استراحة لمدة ثلاثة أسابيع بين سباق ميامي والسباق التالي في كندا.

وأتقن فريق مرسيدس اللوائح الجديدة للرياضة بشكل أفضل من أي فريق آخر، ولذلك فاز بالسباقات الثلاثة الأولى.

وكان من المتوقع أن يهيمن جورج راسل، صاحب الخبرة الواسعة، على مجريات السباق، لكن زميله في الفريق، أنتونيللي «19 عاماً»، فاز بالسباقين الأخيرين ليتقدم في الترتيب العام بفارق تسع نقاط.

ويشكل ثنائي فيراري، شارل لوكلير ولويس هاميلتون، التهديد الأكبر، بينما يعاني ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، ويحتل المركز التاسع في الترتيب العام.

وهيمنت القوانين الجديدة للرياضة على النقاشات خلال جولات السباق الثلاث الأولى، وكان فيرستابن أبرز منتقديها، واصفاً إياها بـ"لعبة ماريو"، وألمح إلى أن هذه القوانين ستعجل بخروجه من الرياضة.

ويعارض السائق الهولندي، إلى جانب آخرين، القوانين التي فرضت توزيعاً متساوياً بين طاقة الاحتراق والطاقة الكهربائية، وألقت بعبء إدارة البطارية على السائقين، ما أدى فعلياً إلى إبطاء السرعة في لفة التصفيات، وأضافت "حيلاً" مثل زر التعزيز للتجاوز.

وأُثيرت مخاوف تتعلق بالسلامة أيضاً بسبب السرعات العالية الخطيرة عند الاقتراب من المنعطفات، كما يتضح من حادث أولي بيرمان المروع في اليابان.

وتم بالفعل إجراء تعديل، وقد عُقدت محادثات بين الهيئة المنظمة، والاتحاد الدولي للسيارات، وسباقات الفورمولا 1، والفرق والسائقين منذ الجولة الأخيرة في اليابان.

سيتم تخفيض قدرة نظام استعادة الطاقة من 8 ميجا جول إلى 7 ميجا جول، وستزيد قدرة وحدة الطاقة الهجينة من 250 كيلو وات إلى 350 كيلو وات، بهدف تمكين السائقين من القيادة بأقصى سرعة لفترة أطول في التجارب التأهيلية.

وللتقييد من سرعات الاقتراب من المنعطفات، سيتم تحديد الحد الأقصى لزر التعزيز عند 150 كيلو وات، وسيتم ضبط وحدة استعادة الطاقة الحركية في المناطق المستقيمة على 350 كيلو وات، و250 كيلو وات عندما لا يكون السائق في منطقة مستقيمة.

إذا بدا الأمر معقداً، فذلك لأنه كذلك بالفعل. قال أوسكار بياستري، سائق فريق مكلارين: "أحتاج إلى مراجعة جميع تفاصيل القواعد، وشخص أكثر خبرة مني لشرح التغييرات".

وستبقى مرسيدس المرشحة الأبرز للفوز في ولاية فلوريدا المشمسة.

ربما أتاحت فترة التوقف التي امتدت لخمسة أسابيع للفرق المنافسة فرصةً أفضل لفهم سياراتها، كما نتوقع أن نشهد سلسلة من التحسينات الكبيرة على مختلف فئات السيارات في ميامي.

ستكون هذه الجولة الثانية من سباقات السرعة لهذا الموسم، مما سيضمن جدولاً حافلاً بالإثارة في شوارع محيط ملعب هارد روك.